Объемы дохода плательщиков единого налога в 2022 году

Продолжать применять упрощенную систему налогообложения имеют право плательщики единого налога при условии непревышения в течение календарного года объема дохода, установленного для соответствующей группы плательщиков единого налога.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.
В 2022 году объем дохода ФЛП не должен превышать:
Если доходы больше. При этом в случае превышения этих объемов такие плательщики к сумме превышения обязаны применить ставку единого налога в размере 15%.
Эти нормы определены пунктами 291.4 и 293.8 Налогового кодекса Украины.
- для первой группы плательщиков единого налога – не более 10% размера прожиточного минимума;
- для второй группы плательщиков единого налога – не более 20% размера минимальной заработной платы.
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