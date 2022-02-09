Объемы дохода плательщиков единого налога в 2022 году

Продолжать применять упрощенную систему налогообложения имеют право плательщики единого налога при условии непревышения в течение календарного года объема дохода, установленного для соответствующей группы плательщиков единого налога.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

В 2022 году объем дохода ФЛП не должен превышать:

для первой группы – 1 085 500 грн (167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года);

для второй группы-54 21 000 грн (834 размера минимальной заработной платы);

для третьей группы ФЛП и ЮЛ – 75 85 500 грн (1167 размеров минимальной заработной платы).

Если доходы больше. При этом в случае превышения этих объемов такие плательщики к сумме превышения обязаны применить ставку единого налога в размере 15%.

Эти нормы определены пунктами 291.4 и 293.8 Налогового кодекса Украины.

Справка Finance.ua:

с 1.01.2022 установлены месячные размеры: прожиточного минимума в сумме 2481 грн и заработной платы – 6500 гривен;

для ФЛП с 1 января действуют следующие ставки единого налога в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц:

- для первой группы плательщиков единого налога – не более 10% размера прожиточного минимума;

- для второй группы плательщиков единого налога – не более 20% размера минимальной заработной платы.