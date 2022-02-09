Великобритания откажется от «золотых виз»

Великобритания в ближайшее время объявит о закрытии программы выдачи виз для богатых инвесторов, так называемых «золотых виз».

Об этом пишет Financial Times. Ее называли идеальной для отмывания грязных денег.

Программу выдачи «золотых виз» свернут в ближайшие несколько недель, сообщили источники в британском правительстве.

Визовая программа реформировалась в 2015-м и 2019-м годах, чтобы бороться с грязными деньгами, и не исключено, что реформа продолжится, прокомментировали информацию в МВД страны.

В рамках работы по предотвращению коррупции пересматриваются все визы инвесторов 1-го уровня, сообщили в МВД Британии, пообещав сообщить о выводах в «нужное время».

В 2020 году британский парламентский комитет по разведке и безопасности в своем докладе назвал программу выдачи «золотых виз» идеальным механизмом для отмывания средств, а Лондон – «прачечной» для офшорных денег.

«Золотые визы» Великобритания ввела в 2008 году в обмен на инвестирование в страну от 2 млн до 10 млн фунтов стерлингов. Таким образом, богатые иностранцы получали возможность жить в стране, а позже – получить паспорт. С сентября 2020-го по сентябрь 2021-го было выдано 798 «золотых виз», из них 82 получили россияне, 210 – граждане Китая.