По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,489 млн грн и 38,532 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 31), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,34-28,35 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 71 активная заявка по доллару на сумму 75,021 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3300 – 150 000
28,3300 – 55 333
28,3300 – 55 999
28,3300 – 45 555
28,3300 – 50 000
28,3300 – 43 333
28,3200 – 37 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2900 – 20 000
28,3000 – 10 000
28,3200 – 10 000
28,3300 – 10 000
28,3400 – 10 000
28,3400 – 10 000
28,3400 – 32 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3924 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2818 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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