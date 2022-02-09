Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры

Более чем у половины украинцев нет средств на квартиру, поэтому о ее покупке даже не задумывались.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, который был проведен для “Деньги Сегодня”.
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Так, 66,1% жителям страны не хватает денег на покупку квартиры. Наибольшая доля таких в южном регионе (73,9%), за ним следует северный (72,8%).
Другие украинцы на вопрос, хватило бы им сейчас денег на покупку квартиры, ответили, что:
Новые правила купли-продажи недвижимости
Государственная налоговая служба будет проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Соответствующий приказ №124/37460 обнародовал Минюст.
Нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это только для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.
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