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Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры

Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры

Более чем у половины украинцев нет средств на квартиру, поэтому о ее покупке даже не задумывались.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, который был проведен для “Деньги Сегодня”.

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Так, 66,1% жителям страны не хватает денег на покупку квартиры. Наибольшая доля таких в южном регионе (73,9%), за ним следует северный (72,8%).

Другие украинцы на вопрос, хватило бы им сейчас денег на покупку квартиры, ответили, что:

  • приобрели бы квартиру на стадии котлована (3%);
  • хватило бы денег только на “хрущевку” или “сталинку” (3,8%);
  • хватило бы на новостройку без ремонта (5,7%) или новостройку с ремонтом (1,4%);
  • вообще не рассматривали бы приобретение именно квартиры (11,8%).

Новые правила купли-продажи недвижимости

Государственная налоговая служба будет проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Соответствующий приказ №124/37460 обнародовал Минюст.

Нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это только для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

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По материалам Сегодня
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