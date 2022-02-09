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Сколько стоит вести здоровый образ жизни

Сколько стоит вести здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни имеет много составляющих: физическую активность, правила и режим питания, воздержание от вредных привычек, ментальное здоровье. Во сколько же обойдется каждая статья – посчитал Finance.ua.

Здоровое питание. Один из оптимальных вариантов, который можно реализовать самостоятельно – тарелка здорового питания, разработанная Центром общественного питания при Министерстве здравоохранения Украины.

По этой программе продуктовая корзина на месяц составляет:

  • 9 кг овощей. Допустим, по 4,5 кг томатов и огурцов: 418+342 = 760 грн;
  • 2,25 кг бобовых: 157,5 грн;
  • 2 кг курицы и трески: 288 грн и 240 грн соответственно;
  • 60 яиц: 234 грн;
  • 2,7 кг цельнозерновых злаков: 203 грн (булгур);
  • 9 кг фруктов или ягод: 121,5 грн и 254 грн за яблоки и апельсины соответственно;
  • 2 л масла: 260 грн;
  • 6 литров молока или йогурта или 3 кг твердого сыра: 320 грн 437 грн и 960 грн соответственно.

Суммарно за месяц расходы составят от 2 036 грн (самый бюджетный вариант).

Сколько стоят занятия спортом? Средняя стоимость абонемента в спортивный или фитнес-клуб варьируется от 500 до 2 тыс. грн в месяц в зависимости от того, где расположен клуб или студия, сетевое заведение или нет, какие услуги предоставляются и количества занятий.

Если вы хотите привлечь инструктора к своим тренировкам, добавьте еще 200-300 грн за занятие или соответственно 1600-2400 грн в месяц.

Если вы хотите совместить физические нагрузки и умственные упражнения (а это активности типа йоги, различные виды медитации, танцы и прочее), то стоит закладывать в бюджет не менее 150-300 грн за групповые занятия, и 500-700 грн за индивидуальные. То есть в месяц за 8 занятий понадобится минимально 1200 грн или 4000 грн за «персоналки».

Стоимость спортивной одежды. Если планируете заниматься в зале, то вам понадобится комплект: брюки, футболка, кроссовки.

Его стоимость сложно назвать, поскольку каждый ориентируется на собственные приоритеты. Но для старта не обязательно выбирать дорогие профессиональные бренды. На сайтах украинских магазинов легкую летнюю футболку из дышащей ткани можно купить за 300 грн, комфортные брюки – 600-700 грн, а кроссовки в пределах 1000-2000 грн

Подробнее о том, во сколько обойдется вести здоровый образ жизни, читайте в нашем материале.

Здоровый образ жизни – сколько нужно денег

По материалам Finance.UA
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