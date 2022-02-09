Нацкомиссия по ценным бумагам обновила порядок эмиссии акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Положение о порядке осуществления эмссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Мы обновили процедуру выпуска акций и ряд аспектов, связанных с этим механизмом, учитывая новые реалии действующего законодательства. Надеемся, что наши инициативы будут полезны компаниям, а сама процедура будет понятной и доступной», – Максим Либанов, член НКЦБФР.

Комиссия разработала документ с учетом изменений в законодательстве, внесенных Законом Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов, и прописала в документе:

особенности взаимодействия между эмитентом и регулятором;

порядок эмиссии акций при основании акционерного общества и документы, которые подаются для такой регистрации, а также отчета о результатах эмиссии;

порядок эмиссии акциий при изменении размера уставного капитала акционерного общества;

особенности регистрации выпуска акций отдельных категорий акционерных обществ (акционерных обществ-банков; акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации и корпоратизации и тому подобное),

порядок действий при отмене регистрации выпусков акций;

порядок осуществления консолидации или дробления акций;

порядок аннулирования выкупленных акционерным обществом и т.д.

Из нового, в соответствии с этим Положением может осуществляться:

перевод денежных обязательств в акции общества путем дополнительной эмиссии акций существующей номинальной стоимости;

регистрация выпуска акций в случае совмещения путей увеличения уставного капитала акционерного общества и тому подобное.

Положение распространяется на публичные и частные акционерные общества, кроме институтов совместного инвестирования. Однако не распространяется на случаи регистрации выпуска акций акционерных обществ, создаваемых путем слияния, разделения, выделения или преобразования или к которому производится присоединение.