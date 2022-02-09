Нацкомиссия по ценным бумагам обновила порядок эмиссии акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Положение о порядке осуществления эмссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«Мы обновили процедуру выпуска акций и ряд аспектов, связанных с этим механизмом, учитывая новые реалии действующего законодательства. Надеемся, что наши инициативы будут полезны компаниям, а сама процедура будет понятной и доступной», – Максим Либанов, член НКЦБФР.
Комиссия разработала документ с учетом изменений в законодательстве, внесенных Законом Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов, и прописала в документе:
Из нового, в соответствии с этим Положением может осуществляться:
Положение распространяется на публичные и частные акционерные общества, кроме институтов совместного инвестирования. Однако не распространяется на случаи регистрации выпуска акций акционерных обществ, создаваемых путем слияния, разделения, выделения или преобразования или к которому производится присоединение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1869 16
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса7 ч. назад - 2921 8
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 2186 8
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам8 ч. назад - 1131 7
69% украинцев недовольны своими зарплатами (инфографика)3 ч. назад - 725 3
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса7 ч. назад - 2921 8
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 2186 8
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1869 16
Эксперты KSE спрогнозировали сценарии развития украинской экономики и курс гривныВчера, 21:00 - 1258
«єСмартфони» для людей старше 60 лет привяжут к конкретным абонентам8 ч. назад - 1131 7
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 903
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3506 7
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1712
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3915
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1812 2