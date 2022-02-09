Украинцы за год ввезли более 10 тыс. электромобилей: рейтинг самых популярных брендов

За 2021 год в Украину ввезли почти 1 млн автомобилей. Это на 58% больше, чем в предыдущем году: 944 100 автомобилей против 598 984.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
Подобный рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров. Если в 2020 году в Украину было ввезено 7 311 электромобилей, то в прошлом году было уже более 10 000 — это на 37% больше.
Однако, несмотря на значительный количественный прирост, доля электромобилей среди общего импорта авто в Украине и до сих пор остается незначительной. Из года в год она составляет около 1%.
Самыми популярными брендами электромобилей в Украине в прошлом году стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault и Volkswagen. Именно эти бренды составляют львиную долю (68%) импортируемых в Украину электромобилей (6 858 авто из 10 053).
Первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV — на их долю приходится 44% ввезенных в Украину авто (4 432 единиц из 10 053).
Почему покупают электрокары? Популяризации электрических авто в Украине способствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за 1 кВт/ч. Это позволяет сократить максимальную стоимость акциза до 100 евро. Более того, до 31 декабря 2022 года за растаможку электроавто не придется платить пошлину и НДС. Также стоит отметить, что владельцы электрокаров не платят налог за пользование дорогами, который заложен в стоимость любого топлива.
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