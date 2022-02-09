Депутатам установили размеры должностных окладов

Верховная Рада установила народным депутатам размеры должностных окладов.
За соответствующее постановление «О реализации отдельных положений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» (№ 7062) проголосовали 305 парламентариев.
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Так, документом предусматривается, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа — члена парламентского комитета в размере 10 прожиточных минимумов (в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января — 2393 грн. — Ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, и надбавки к должностному окладу в размере, действовавшему на 1 января 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 апреля 2016 года № 304 «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе».
Отмечается, что должностной оклад первого заместителя, заместителя председателя комитета Верховной Рады, секретаря комитета, а также первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции или группы, председателя подкомитета комитета устанавливается на 3% выше должностного оклада народного депутата — члена комитета.
В то же время председатель комитета, председатель депутатской фракции или группы будут получать на 5% больше, заместитель председателя Верховной Рады — на 10%, первый заместитель председателя ВР — на 15%, председатель ВР — на 20%.
Кроме того, в рамках расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете на соответствующий год, по решению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы статуса народных депутатов,
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