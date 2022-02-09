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Депутатам установили размеры должностных окладов

Депутатам установили размеры должностных окладов

Верховная Рада установила народным депутатам размеры должностных окладов.

За соответствующее постановление «О реализации отдельных положений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» (№ 7062) проголосовали 305 парламентариев.

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Так, документом предусматривается, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа — члена парламентского комитета в размере 10 прожиточных минимумов (в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января — 2393 грн. — Ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, и надбавки к должностному окладу в размере, действовавшему на 1 января 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 апреля 2016 года № 304 «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе».

Отмечается, что должностной оклад первого заместителя, заместителя председателя комитета Верховной Рады, секретаря комитета, а также первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции или группы, председателя подкомитета комитета устанавливается на 3% выше должностного оклада народного депутата — члена комитета.

В то же время председатель комитета, председатель депутатской фракции или группы будут получать на 5% больше, заместитель председателя Верховной Рады — на 10%, первый заместитель председателя ВР — на 15%, председатель ВР — на 20%.

Кроме того, в рамках расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете на соответствующий год, по решению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы статуса народных депутатов, Аппарат В Р осуществляет парламентарию надбавки и доплаты к должностному окладу, предусмотренные частями первой, третьей статьи 33 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и первым пунктом этого постановления.

По материалам Укринформ
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