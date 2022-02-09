Лекарство от COVID. В Украине зарегистрировали еще один препарат

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения (лечение коронавируса) еще одно лекарство. Речь идет о препарате «Паксловид».
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
«Препарат „Паксловид“ предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени течения к средней и тяжелой и предназначен для использования», — пояснил Ляшко.
Он отметил, еще до регистрации этого препарата МЗ подписало контракт с его производителем — компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов «Паксловида».
«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформирует дополнительно», — отметил Ляшко.
Министр также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов «Молнупиравира» — еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.
В частности, это противовирусные препараты прямого действия, предотвращающие размножение вируса и снижающие риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же они не имеют особых требований хранения.
«Эти лекарства помогут нам в борьбе с COVID-19 и сохранят жизнь пациентам из групп риска», — отметил Ляшко.
Глава Минздрава напомнил о наличии в Украине эффективного профилактического средства для снижения риска тяжелого течения COVID-19.
«Это вакцины против коронавируса — Moderna, Pfizer, CoronaVac. Которые есть в доступе в каждом пункте вакцинации и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет», — добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейВчера, 13:35 - 2790 18
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 годуВчера, 12:05 - 3296 15
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1644 13
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса4 ч. назад - 1828 7
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 1922 6
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейВчера, 13:35 - 2790 18
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 1922 6
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса4 ч. назад - 1828 7
Индексацию пенсий с 1 марта утвердил Кабмин: у кого возрастут выплатыВчера, 15:00 - 1681
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1644 13
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 889
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3466 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1697
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3901
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1804 2