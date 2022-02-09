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Лекарство от COVID. В Украине зарегистрировали еще один препарат

Лекарство от COVID. В Украине зарегистрировали еще один препарат

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения (лечение коронавируса) еще одно лекарство. Речь идет о препарате «Паксловид».

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

«Препарат „Паксловид“ предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени течения к средней и тяжелой и предназначен для использования», — пояснил Ляшко.

Он отметил, еще до регистрации этого препарата МЗ подписало контракт с его производителем — компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов «Паксловида».

«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформирует дополнительно», — отметил Ляшко.

Министр также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов «Молнупиравира» — еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

В частности, это противовирусные препараты прямого действия, предотвращающие размножение вируса и снижающие риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же они не имеют особых требований хранения.

«Эти лекарства помогут нам в борьбе с COVID-19 и сохранят жизнь пациентам из групп риска», — отметил Ляшко.

Глава Минздрава напомнил о наличии в Украине эффективного профилактического средства для снижения риска тяжелого течения COVID-19.

«Это вакцины против коронавируса — Moderna, Pfizer, CoronaVac. Которые есть в доступе в каждом пункте вакцинации и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет», — добавил он.

По материалам РБК-Украина
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