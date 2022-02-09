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Кернел и Администрация морпортов инвестируют в порт Черноморска более $100 млн — Мининфраструктуры

Кернел и Администрация морпортов инвестируют в порт Черноморска более $100 млн — Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры и международный зернотрейдер Кернел договорились о запуске ряда проектов по развитию инфраструктуры Черноморского морского порта суммарной стоимостью свыше $ 100 млн.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

«Сегодня мы пришли к предварительному согласию по реализации государственно-частного партнерства в обновлении гидротехнической, складской и железнодорожной инфраструктуры порта», — заявил глава министерства Александр Кубраков.

В частности, речь идет о реконструкции существующих и строительстве новых причалов, а также расширении подходных железнодорожных путей. Как отметили в ведомстве, это обеспечит повышение грузооборота порта и поступлений от портовых сборов.

В настоящее время начинается разработка проектной документации и оценка инвестиций. В Мининфраструктуры ожидают выйти на подписание взаимных обязательств государства и частного инвестора во втором квартале 2022 года.

Кернел является ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции и одним из крупнейших частных портовых операторов. Компания обеспечивает почти 40% грузопотока ГП МТП Черноморск.

По материалам НВ
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