Mastercard расширяет перечень консалтинговых услуг по криптовалютам, открытому банкингу и ESG

Компания Mastercard объявила о расширении консалтингового направления бизнеса, выходя за рамки платежей. Среди новых консалтинговых практик компании – открытый банкинг, открытые данные, криптовалюты и цифровые валюты, а также вопросы экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе Mastercard.
Благодаря новым практикам Mastercard продолжит применять интегрированный подход, включающий лучшие аналитику, услуги, а также инструменты и активы, как Ciphertrace, Finicity и Aiia, Cyber Quant и Priceless Planet Coalition, чтобы принимать более совершенные решения с лучшими результатами во всех аспектах бизнес-деятельности клиента.
Повышение ценности для потребителей и бизнеса с помощью Open Banking. Открытый банкинг фокусируется на интересах бизнеса и потребителей с точки зрения того, где и как используют их финансовые данные, а также расширяет доступ к услугам, в которых они нуждаются. Чтобы помочь бизнесам эффективно внедрять открытый банкинг, специалисты Mastercard применяют аналитические данные, консалтинг и услуги по разработке продуктовых предложений в соответствии с Принципами ответственной работы с данным Mastercard.
Помощь банкам во внедрении цифровых валют. Консультационные услуги Mastercard для банков и торговцев охватывают широкий спектр вопросов по цифровым валютам: от обучения на ранней стадии, оценки рисков, разработки стратегии работы с криптовалютой и выпуска NFT до криптовалютных карт и создания криптовалютных программ лояльности. Mastercard развивает партнерство с бизнес-экспертами в области цифровых технологий, которые предлагают лучшие решения для криптовалют. Компания способствует расширению финтех-сектора на новых рынках, работая над стратегией запуска и коммерциализации. Например, одно из направлений деятельности — помощь центральным банкам в изучении дизайна и выпуска национальной цифровой валюты на тестовой платформе Mastercard, что позволяет изучать различные сценарии перед фактическим запуском на рынке и предоставляет доступ к основательным знаниям о платежных системах, правилах и регуляции, а также об управлении.
Реализация великой миссии компании. Потребители достигли беспрецедентного уровня социальной и экологической осведомленности относительно продуктов и брендов, которыми они пользуются. Консультанты Mastercard помогают компаниям лучше понять, что это значит для их бизнеса, и в конечном итоге интегрировать эти знания в действенные стратегии, которые сочетают великую миссию и бизнес-цели.
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