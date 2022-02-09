Суды удовлетворили иск «дочки» Сбербанка к Укрзализныце на $17 миллионов

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Укрзализныци» и оставил без изменений решение суда, который частично удовлетворил иск украинской «дочки» российского государственного «Сбербанка» (сейчас «МР-Банк». — Ред.) к «Укрзализныце» и решил взыскать с ответчика $ 17,25 млн задолженности.

Речь идет о задолженности по начисленным с 14 декабря 2017 года по 23 ноября 2020 года процентам по договору от 2011 года. Соответствующее решение суд принял 18 января, пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, первичным заемщиком была «Донецкая зализныця». Суды признали «Укрзализныцю» ее правопреемницей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года Хозсуд Донецкой области издал приказ о взыскании с «Укрзализныци» $ 40,55 млн задолженности в пользу «дочки» «Сбербанка».

Как сообщалось, «Укрзализныця» в своей отчетности фактически подтвердила погашение летом долга перед «Сбербанком» на $ 131 млн.

Как отмечала «Укрзализныця», из привлеченных ею в июле $ 300 млн от размещения евробондов «значительная часть средств была использована на погашение долгосрочной задолженности перед «одним из украинских кредиторов в сумме $ 131 млн (эквивалент 3 576 млн грн по курсу НБУ на дату оплаты)».

Перед этим украинская «дочка» «Сбербанка» приводила в своей отчетности данные, что в июле 2021 года произошло «существенное погашение кредитов юридическим лицам, в том числе за счет погашения в полном объеме на сумму 3 794 888 тыс. грн».

Как сообщалось, 27 мая «Укрзализныця» подписала соглашение с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года.