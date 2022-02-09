«єПідтримка»: в декабре-2021 зафиксирован рекордный прирост платежных карт

За декабрь количество активных платежных карт на руках у населения увеличилось на 2,5 млн — до 46,3 млн штук.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на данные НБУ.

Рекордный прирост был обеспечен картами «єПідтримка», которые банки выпускали для выплаты «тысячи Зеленского» вакцинированным гражданам. За 11 первых месяцев 2021 г. карточный прирост составил 3,4 млн штук, то есть средний ежемесячный прирост составил почти 310 тыс. карт. При этом в ноябре прирост достиг примерно 500 тыс. штук.

Лидер карточного рынка ПриватБанк в декабре нарастил эмиссию на 900 тысяч — до 24,4 млн активных карт. Насколько прирос monobank – другой лидер по эмиссии карт «єПідтримка» – пока загадка, поскольку НБУ до сих пор не опубликовал свежую карточную статистику в разрезе банков.

Напомним: активной считается карта, по которой за отчетный месяц была проведена хотя бы одна расходная операция. Поэтому в декабрьскую статистику попали только карты «єПідтримка», деньги с которых были оперативно потрачены.

Учитывая, что многие получатели «ковидной тысячи» не спешили ее тратить, очевидно, что по итогам января показатели карточного прироста будут еще выше. Более того, программа выплаты будет существенно завышать карточную статистику в течение всего текущего квартала, а может, и полугодия.

Следует отметить, что «єПідтримка» — это целевая карта для оказания помощи от государства и для других целей не подходит.

Операции, которые клиенты могут провести по карте, четко определены государством. Так, зачислить средства на карту может только государство, и потратить клиент может только на определенные нужды через конкретных торговцев.

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