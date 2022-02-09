Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ — пошаговая инструкция

Граждане Украины, которые в определенные периоды официально не работали и не относились к категории застрахованных лиц, имеют право заключить договор о добровольной уплате единого социального взноса (ЕСВ) сроком не менее чем один год.

Это даст возможность не прерывать страховой стаж даже при перерывах в трудовой деятельности лица, что, в свою очередь, положительно скажется на размере будущей пенсионной выплаты, пишет НВ.

Договор может быть заключен о:

единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (за предыдущие периоды);

добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (на будущий период).

Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ

Порядком заключения договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования предусмотрена подача в налоговые органы по месту жительства следующих документов:

заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса);

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве (для лиц, находящихся в таком членстве).

Читайте также: Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

С лицом, подавшим заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, после проверки изложенных в заявлении сведений налоговыми органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в соответствии с Типовым договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

По желанию лица уплатить ЕСВ за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), и в случае получения от него заявления о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса), после проверки изложенных в заявлении сведений налоговыми органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса).

Договор о добровольном участии вступает в силу со дня его подписания.

Когда может быть отказано в заключении договора о добровольной уплате ЕСВ

Налоговый орган вправе отказать в заключении договора о добровольном участии в случае, если лицо:

подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию;

не соответствует другим требованиям, определенным законодательством;

подало неполные или ложные сведения;

ранее заключило договор о добровольном участии, действие которого не прекращено или по которому не выполнены предусмотренные договором условия;

желает заключить договор на срок менее одного года.

В остальных случаях отказ в заключении договора о добровольном участии не допускается.