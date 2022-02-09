Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ — пошаговая инструкция

Граждане Украины, которые в определенные периоды официально не работали и не относились к категории застрахованных лиц, имеют право заключить договор о добровольной уплате единого социального взноса (ЕСВ) сроком не менее чем один год.
Это даст возможность не прерывать страховой стаж даже при перерывах в трудовой деятельности лица, что, в свою очередь, положительно скажется на размере будущей пенсионной выплаты, пишет НВ.
Договор может быть заключен о:
Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ
Порядком заключения договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования предусмотрена подача в налоговые органы по месту жительства следующих документов:
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С лицом, подавшим заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, после проверки изложенных в заявлении сведений налоговыми органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в соответствии с Типовым договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
По желанию лица уплатить ЕСВ за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), и в случае получения от него заявления о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса), после проверки изложенных в заявлении сведений налоговыми органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса).
Договор о добровольном участии вступает в силу со дня его подписания.
Когда может быть отказано в заключении договора о добровольной уплате ЕСВ
Налоговый орган вправе отказать в заключении договора о добровольном участии в случае, если лицо:
В остальных случаях отказ в заключении договора о добровольном участии не допускается.
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