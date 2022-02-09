0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ — пошаговая инструкция

Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ — пошаговая инструкция

Граждане Украины, которые в определенные периоды официально не работали и не относились к категории застрахованных лиц, имеют право заключить договор о добровольной уплате единого социального взноса (ЕСВ) сроком не менее чем один год.

Это даст возможность не прерывать страховой стаж даже при перерывах в трудовой деятельности лица, что, в свою очередь, положительно скажется на размере будущей пенсионной выплаты, пишет НВ.

Договор может быть заключен о:

  • единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (за предыдущие периоды);
  • добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (на будущий период).

Как заключить договор о добровольной уплате ЕСВ

Порядком заключения договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования предусмотрена подача в налоговые органы по месту жительства следующих документов:

  • заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса);
  • копия трудовой книжки (при наличии);
  • выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве (для лиц, находящихся в таком членстве).

Читайте также: Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

С лицом, подавшим заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, после проверки изложенных в заявлении сведений налоговыми органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в соответствии с Типовым договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

По желанию лица уплатить ЕСВ за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), и в случае получения от него заявления о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса), после проверки изложенных в заявлении сведений налоговыми органами в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса).

Договор о добровольном участии вступает в силу со дня его подписания.

Когда может быть отказано в заключении договора о добровольной уплате ЕСВ

Налоговый орган вправе отказать в заключении договора о добровольном участии в случае, если лицо:

  • подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию;
  • не соответствует другим требованиям, определенным законодательством;
  • подало неполные или ложные сведения;
  • ранее заключило договор о добровольном участии, действие которого не прекращено или по которому не выполнены предусмотренные договором условия;
  • желает заключить договор на срок менее одного года.

В остальных случаях отказ в заключении договора о добровольном участии не допускается.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.