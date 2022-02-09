Повышали ли украинцам зарплаты за последние полгода (исследование)

Finance.ua как портал, который следит за рынком зарплат, узнал получали ли украинцы повышение в заработных платах за последние 6 месяцев.
Как свидетельствует исследование кадрового портала grc.ua, изменения за последние полгода проходили не только в заработной плате, но и объемах работы. 30% опрошенных отметили, что их зарплата не изменилась, однако работы в последнее время стало больше. Четверти украинцев не коснулись изменения ни в размере заработной платы, ни в количестве работы.
Повезло с увеличением зарплаты 32% респондентов. А вот уменьшили заработную плату лишь у 10% опрошенных, к тому же у некоторых это было связано с уменьшением количества рабочих обязанностей.
На сколько повышали/снижали з.п. Половине из тех, кто столкнулся со снижением заработной платы, уменьшили ее более чем на 20%. Еще более четверти респондентов (28%), которые ответили, что их заработная плата снизилась, отметили, что стали получать меньше на 11−20%.
А вот повышение зарплаты произошло не такое ощутимое, как снижение:
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