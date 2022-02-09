Повышали ли украинцам зарплаты за последние полгода (исследование)

Finance.ua как портал, который следит за рынком зарплат, узнал получали ли украинцы повышение в заработных платах за последние 6 месяцев.

Как свидетельствует исследование кадрового портала grc.ua, изменения за последние полгода проходили не только в заработной плате, но и объемах работы. 30% опрошенных отметили, что их зарплата не изменилась, однако работы в последнее время стало больше. Четверти украинцев не коснулись изменения ни в размере заработной платы, ни в количестве работы.

Повезло с увеличением зарплаты 32% респондентов. А вот уменьшили заработную плату лишь у 10% опрошенных, к тому же у некоторых это было связано с уменьшением количества рабочих обязанностей.

На сколько повышали/снижали з.п. Половине из тех, кто столкнулся со снижением заработной платы, уменьшили ее более чем на 20%. Еще более четверти респондентов (28%), которые ответили, что их заработная плата снизилась, отметили, что стали получать меньше на 11−20%.

А вот повышение зарплаты произошло не такое ощутимое, как снижение:

на 20% увеличение заработка было лишь у четверти (24%) из тех, кто отметил повышение зарплаты за последние полгода;

треть (33%) стала получать на 11−20% больше;

каждый пятый из тех, кому повысили зарплату, стал получать на 2−5% больше;

еще 22% отметили, что их зарплаты увеличились на 6−10%.

Справка Finance.ua:

почти половина украинцев довольны своей работой (48%) — 10% опрошенных признались в своей абсолютной удовлетворенности, еще 38% опрошенных отметили, что они скорее удовлетворены;

по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата работника предприятий, учреждений и организаций в декабре составила 17 453 грн, что на 3 171 грн больше по сравнению с ноябрем (14 282 грн);

а вот по данным портала «Прозрачная Работа», средняя зарплата в январе 2022 года по вакансиям составила 13 727 грн, по резюме — 13 876 грн.

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