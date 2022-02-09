0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Повышали ли украинцам зарплаты за последние полгода (исследование)

Повышали ли украинцам зарплаты за последние полгода (исследование)

Finance.ua как портал, который следит за рынком зарплат, узнал получали ли украинцы повышение в заработных платах за последние 6 месяцев.

Как свидетельствует исследование кадрового портала grc.ua, изменения за последние полгода проходили не только в заработной плате, но и объемах работы. 30% опрошенных отметили, что их зарплата не изменилась, однако работы в последнее время стало больше. Четверти украинцев не коснулись изменения ни в размере заработной платы, ни в количестве работы.

Повезло с увеличением зарплаты 32% респондентов. А вот уменьшили заработную плату лишь у 10% опрошенных, к тому же у некоторых это было связано с уменьшением количества рабочих обязанностей.

На сколько повышали/снижали з.п. Половине из тех, кто столкнулся со снижением заработной платы, уменьшили ее более чем на 20%. Еще более четверти респондентов (28%), которые ответили, что их заработная плата снизилась, отметили, что стали получать меньше на 11−20%.

А вот повышение зарплаты произошло не такое ощутимое, как снижение:

  • на 20% увеличение заработка было лишь у четверти (24%) из тех, кто отметил повышение зарплаты за последние полгода;
  • треть (33%) стала получать на 11−20% больше;
  • каждый пятый из тех, кому повысили зарплату, стал получать на 2−5% больше;
  • еще 22% отметили, что их зарплаты увеличились на 6−10%.

Справка Finance.ua:

  • почти половина украинцев довольны своей работой (48%) — 10% опрошенных признались в своей абсолютной удовлетворенности, еще 38% опрошенных отметили, что они скорее удовлетворены;
  • по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата работника предприятий, учреждений и организаций в декабре составила 17 453 грн, что на 3 171 грн больше по сравнению с ноябрем (14 282 грн);
  • а вот по данным портала «Прозрачная Работа», средняя зарплата в январе 2022 года по вакансиям составила 13 727 грн, по резюме — 13 876 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.