Кипр и Канада отменили обязательный ПЦР-тест для въезда

Кипр облегчает правила въезда для вакцинированных туристов. С понедельника, 21 февраля, полностью вакцинированным туристам не придется проходить ПЦР- или экспресс-тестирование перед прибытием в страну, сообщает Cyprus Mail.
Канада также упрощает условия въезда в страну. Правительство страны отменяет с 28 февраля требование проходить ПЦР-тестирование за 72 часа до прибытия. Для въезда в страну достаточно иметь отрицательный экспресс-тест на антиген, который должен быть сделан не ранее чем за 24 часа до въезда в Канаду, сообщает Reuters.
«А с 28 февраля ослабит ограничения на въезд для путешественников, вакцинированных против COVID-19, и Канада. Проходить ПЦР-тестирование за 72 часа до прибытия не надо, достаточно предоставить справку о негативном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки», – говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала правительствам стран отменить или снять ограничения на международные поездки, введенные с началом пандемии коронавируса. В ВОЗ заявили, что запреты не помогают в борьбе с пандемией, но способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейВчера, 13:35 - 2790 18
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 годуВчера, 12:05 - 3296 15
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1644 13
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса4 ч. назад - 1828 7
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 1922 6
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейВчера, 13:35 - 2790 18
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 1922 6
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опроса4 ч. назад - 1828 7
Индексацию пенсий с 1 марта утвердил Кабмин: у кого возрастут выплатыВчера, 15:00 - 1681
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1644 13
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 889
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3466 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1697
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3901
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1804 2