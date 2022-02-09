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Кипр и Канада отменили обязательный ПЦР-тест для въезда

Кипр и Канада отменили обязательный ПЦР-тест для въезда

Кипр облегчает правила въезда для вакцинированных туристов. С понедельника, 21 февраля, полностью вакцинированным туристам не придется проходить ПЦР- или экспресс-тестирование перед прибытием в страну, сообщает Cyprus Mail.

Канада также упрощает условия въезда в страну. Правительство страны отменяет с 28 февраля требование проходить ПЦР-тестирование за 72 часа до прибытия. Для въезда в страну достаточно иметь отрицательный экспресс-тест на антиген, который должен быть сделан не ранее чем за 24 часа до въезда в Канаду, сообщает Reuters.

«А с 28 февраля ослабит ограничения на въезд для путешественников, вакцинированных против COVID-19, и Канада. Проходить ПЦР-тестирование за 72 часа до прибытия не надо, достаточно предоставить справку о негативном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки», – говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала правительствам стран отменить или снять ограничения на международные поездки, введенные с началом пандемии коронавируса. В ВОЗ заявили, что запреты не помогают в борьбе с пандемией, но способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.

По материалам The page
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