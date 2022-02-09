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Meta получила разрешение на покупку чат-бота для бизнеса Kustomer за $1 млрд

Meta получила разрешение на покупку чат-бота для бизнеса Kustomer за $1 млрд

Компания Марка Цукерберга Meta (бывшая Facebook) получила разрешение на приобретение американского стартапа Kustomer, разработчика чат-ботов и платформы для взаимодействия с клиентами.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, на которое ссылается Forbes.

«Meta завершила сделку по приобретению компании Kustomer. Мы рады официально приветствовать Kustomer в Meta и вместе создать более быстрый и простой опыт общения между людьми и бизнесами. Meta выполнила все нормативные требования для закрытия сделки», – заявили в компании.

Meta впервые объявила о покупке Kustomer еще в ноябре 2020 года, не раскрыв стоимость сделки. По данным источников Bloomberg и The Wall Street Journal, компанию оценили в $1 млрд.

Закрыть сделку помешал иск Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила компанию Цукерберга в «незаконной монополизации» рынка, пишет Bloomberg. Разбирательство заняло более года. В результате Meta прошла проверку FTC, а до этого, в сентябре 2021 года, получила отдельное одобрение антимонопольных органов Великобритании.

Kustomer разрабатывает платформу для бизнеса, которая позволяет управлять взаимодействием с клиентами через различные каналы на одном экране.

Покупка стартапа – часть стратегии Meta по монетизации мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger, которые ей принадлежат, пишет Bloomberg.

Цукерберг рассчитывает, что компании будут использовать WhatsApp, которым ежемесячно пользуются 2 млрд человек, вместо других форм общения с клиентами, таких как электронная почта или телефон, отмечает агентство.

По материалам Mind
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