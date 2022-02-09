0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

В Великобритании инфляция достигла рекордного показателя с 1992 года

В Великобритании инфляция достигла рекордного показателя с 1992 года

В январе потребительские цены в Великобритании выросли на 5,5% в годовом измерении – это рекордный показатель с 1992 года.

Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в течение 12 месяцев, включительно до января 2022 года, вырос на 5,5%, составив 5,4% в декабре 2021 года.

Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья (CPIH), вырос на 4,9% в течение 12 месяцев.

Согласно прогнозу Банка Англии, инфляция выйдет на пик – 7,25% в апреле, когда счета за электроэнергию домохозяйств вырастут более чем на 50% из-за подорожания газа, и вряд ли вернется к целевому уровню в 2% к началу 2024 года.

Аналитики считают, что рост цен вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки в третий раз подряд, поэтому с 17 марта они вырастут до 0,75% или 1%.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.