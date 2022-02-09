В Великобритании инфляция достигла рекордного показателя с 1992 года

В январе потребительские цены в Великобритании выросли на 5,5% в годовом измерении – это рекордный показатель с 1992 года.

Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в течение 12 месяцев, включительно до января 2022 года, вырос на 5,5%, составив 5,4% в декабре 2021 года.

Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья (CPIH), вырос на 4,9% в течение 12 месяцев.

Согласно прогнозу Банка Англии, инфляция выйдет на пик – 7,25% в апреле, когда счета за электроэнергию домохозяйств вырастут более чем на 50% из-за подорожания газа, и вряд ли вернется к целевому уровню в 2% к началу 2024 года.

Аналитики считают, что рост цен вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки в третий раз подряд, поэтому с 17 марта они вырастут до 0,75% или 1%.