Apple официально признала устаревшей популярную модель iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Apple официально признала устаревшей популярную модель iPhone

Вчера 02:19Технологии&Авто
3410
Один из самых продаваемых айфонов стал частью истории: Apple официально признала iPhone 6 Plus устаревшим.
Что интересно, его современник iPhone 6 в список не попал, да и еще ранее выпущенный iPhone 5s тоже.
Что это значит? Добавление устройства в список устаревшей техники означает, что смартфон больше не будет получать никаких обновлений от Apple, а запчасти для него полностью совсем скоро выйдут из употребления. И, по всей вероятности, еще одна поломка станет уже роковой.
Если “шестерка” со своим 4,7-дюймовым экраном в 2014 выглядела еще более-менее нормально, то “плюс” со своими 5,5 дюймами на момент выхода просто шокировал. Ведь долгое время Apple открещивалась от идеи создания айфона с большим экраном, надеясь на посредственную эргономику таких устройств.
Читайте также: Названы 5 самых популярных телефонов в 21 веке
Однако упускать новый тренд было бы ошибочным решением – iPhone 6 Plus стал первым в истории Apple по-настоящему громоздким айфоном. После смерти Стива Джобса это был первый “яблочный” реверанс в сторону трендов увеличения диагонали. И купертиновцы не прогадали – семейство iPhone 6 & 6 Plus до сих пор остается самыми продаваемыми смартфонами в истории компании.
А тем временем презентация новых флагманских айфонов традиционно запланирована на сентябрь. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в середине марта выйдет новый iPhone SE третьего поколения, который будет выполнен в дизайне “восьмерки” и поддерживать 5G.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.