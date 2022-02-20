Apple официально признала устаревшей популярную модель iPhone — Finance.ua

Apple официально признала устаревшей популярную модель iPhone

Один из самых продаваемых айфонов стал частью истории: Apple официально признала iPhone 6 Plus устаревшим.

Что интересно, его современник iPhone 6 в список не попал, да и еще ранее выпущенный iPhone 5s тоже.

Что это значит? Добавление устройства в список устаревшей техники означает, что смартфон больше не будет получать никаких обновлений от Apple, а запчасти для него полностью совсем скоро выйдут из употребления. И, по всей вероятности, еще одна поломка станет уже роковой.

Если “шестерка” со своим 4,7-дюймовым экраном в 2014 выглядела еще более-менее нормально, то “плюс” со своими 5,5 дюймами на момент выхода просто шокировал. Ведь долгое время Apple открещивалась от идеи создания айфона с большим экраном, надеясь на посредственную эргономику таких устройств.

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Однако упускать новый тренд было бы ошибочным решением – iPhone 6 Plus стал первым в истории Apple по-настоящему громоздким айфоном. После смерти Стива Джобса это был первый “яблочный” реверанс в сторону трендов увеличения диагонали. И купертиновцы не прогадали – семейство iPhone 6 & 6 Plus до сих пор остается самыми продаваемыми смартфонами в истории компании.

А тем временем презентация новых флагманских айфонов традиционно запланирована на сентябрь. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в середине марта выйдет новый iPhone SE третьего поколения, который будет выполнен в дизайне “восьмерки” и поддерживать 5G.

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