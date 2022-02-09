Цены на отдых в Турции могут резко вырасти: причины

Турецкие отели предполагают увеличение цен до 100% на отдых летом 2022 года в связи с финансово-энергетическим кризисом в стране. Из-за инфляции в стране увеличилась плата за коммунальные услуги — это значительно уменьшает прибыль отелей.
Об этом сообщает Dip.
Почему могут вырасти цены на отдых в Турции? «Еще недавно доля энергии в статьях расходов отеля составляла 4−8%, сейчас она достигает почти 100%, то есть на оплату идут все наши доходы. И это мы еще не знаем, как вырастут цены на электричество и продукты в зимний период», — сообщил Бюлент Зюзер, вице-президент Эгейской ассоциации туристических предприятий и размещения.
Турецкий статистический институт пояснил, что инфляция в стране выросла до 93,53%. Под влияние попали и энергоносители.
«В январе 2022 года инфляция цен производителей в Турции подскочила до 93,53% в годовом исчислении с 79,89% в предыдущем месяце. Стоимость возрастала для всех категорий: энергоносители (142,06% против 122,76% в декабре), потребительские товары недлительного пользования (65,25% против 54,23%)
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Именно поэтому увеличение расходов гостиницы вынуждены закладывать в цены, чтобы получать хоть какую-то прибыль из бизнеса.
Уже по состоянию на середину февраля даже при раннем бронировании цены выросли на 50%.
«Например, начала расти стоимость складирования продуктов — раньше, чтобы сэкономить, мы закупали оптовые партии еды и хранили их в морозильниках — но сейчас счет за электричество уничтожит эту экономию», — сообщил эксперт из ассоциации туристических предприятий.
Турецкие эксперты отмечают, что больше всего нынешний рост цен ударил по небольшим отелям, которые принимают в основном внутренних туристов.
Эртан Устаоглу, президент Ассоциации малых отелей Турции, также подтвердил, что после январского повышения цен на электричество и топливо небольшим гостиницам просто для того, чтобы выжить, необходимо повысить цены на проживание не менее, чем на 40−50%. И цены растут дальше.
Стоимость проживания в гостиницах. По данным Центробанка Турции, в январе 2022 года средняя цена за ночь в отелях Анталии (614 лир) выросла на 78% процентов по сравнению с декабрем 2021 года и на 137% в годовом выражении (258 лир в январе 2021 года).
Некоторые отели Турции (ряд малых бизнесов в Каппадокии, маленькие городские отели Стамбула и др.) уже начали останавливать прием гостей — они просто не могут поднять цены, ведь к ним не поедет их аудитория, которая рассчитывает на дешевое проживание. Таким отелям проще временно закрыться.
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