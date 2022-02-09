Импорт газа в Украину с начала февраля вырос в четыре раза

Импорт газа в Украину за период с 1 по 15 февраля 2022 года составил 192,4 млн кубометров. Импорт более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров).
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Как отметили в пресс-службе, в октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 млн кубометров.
В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2022 года ОГТСУ и венгерский оператор FGSZ ввели гарантированные мощности для импорта до 8 млн кубометров газа в сутки из Венгрии в Украину. А с 1 февраля Украина начала физический импорт газа из Венгрии.
Также на период с 4 февраля до 31 марта 2022 года гарантированная мощность в точке “Будинце” (Словакия) увеличена на 15 млн кубометров и составляет 42 млн кубометров в сутки.
Таким образом, суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из ЕС в 2022 году увеличена на 85% и составляет 50 млн кубометров в сутки.
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