0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Импорт газа в Украину с начала февраля вырос в четыре раза

Импорт газа в Украину с начала февраля вырос в четыре раза

Импорт газа в Украину за период с 1 по 15 февраля 2022 года составил 192,4 млн кубометров. Импорт более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Как отметили в пресс-службе, в октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 млн кубометров.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2022 года ОГТСУ и венгерский оператор FGSZ ввели гарантированные мощности для импорта до 8 млн кубометров газа в сутки из Венгрии в Украину. А с 1 февраля Украина начала физический импорт газа из Венгрии.

Также на период с 4 февраля до 31 марта 2022 года гарантированная мощность в точке “Будинце” (Словакия) увеличена на 15 млн кубометров и составляет 42 млн кубометров в сутки.

Таким образом, суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из ЕС в 2022 году увеличена на 85% и составляет 50 млн кубометров в сутки.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.