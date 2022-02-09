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Сравнение цен на продукты в Польше и Украине

Сравнение цен на продукты в Польше и Украине

Польша для украинцев стает не просто страной для работы, но и местом, где можно выгодно сделать покупки. Число магазинов с импортными товарами в Украине стремительно растет, но цены не радуют.

Портал «Типичный Херсон» сравнил цены на товары первой необходимости в Украине и Польше. Для этого использовали сервис «Ашан Украина» и польский Aushan. Сравнение цен производилось 11 февраля по курсу злотого 7,09.

Что получили в результате:

  • молоко – пакет молока жирностью 2,5% в Украине стоит 36 грн, в Польше 2,7 злотого (19,14 грн);
  • сахар – 1 кг сахарного песка в Украине стоит 27,20 грн, в Польше 2,98 злотых (21,12 грн);.
  • мука – 1 кг 21,80 грн в Украине, в Польше 2,26 злотых (16,06 грн);
  • растительное масло – в Украине 56,60 грн и 7,11 злотых (50, 40 грн);
  • хлеб – пшеничный хлеб 400 граммов в украинском Ашане будет стоить 18 грн,
    польском 600 граммов – 1,98 злотых (14 грн);
  • плавленый сыр Hochland Гауда ломтиками 40% – 130 грамм продукта в Украине стоит 57,70
    грн, в Польше – 4,07 злотых (28,85 грн);
  • куриное филе – 119,90 грн и 16,64 злотых (117,9 грн) в Украине и Польше соответственно;
  • гречка – 54,30 грн в Украине и 11,62 злотых (82,38 грн) в Польше.

Как показывают результаты, значительная часть продуктов в Польше стоит гораздо дешевле. Но далеко не всем украинцам выгодно ехать в Польшу на закупку. Проще всего жителям приграничных территорий. А если еще и отслеживать акции, можно существенно сэкономить и получить продукты более высокого качества, чем в Украине.

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По материалам Судебно-юридическая газета
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