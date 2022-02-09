Сравнение цен на продукты в Польше и Украине

Польша для украинцев стает не просто страной для работы, но и местом, где можно выгодно сделать покупки. Число магазинов с импортными товарами в Украине стремительно растет, но цены не радуют.
Портал «Типичный Херсон» сравнил цены на товары первой необходимости в Украине и Польше. Для этого использовали сервис «Ашан Украина» и польский Aushan. Сравнение цен производилось 11 февраля по курсу злотого 7,09.
Что получили в результате:
Как показывают результаты, значительная часть продуктов в Польше стоит гораздо дешевле. Но далеко не всем украинцам выгодно ехать в Польшу на закупку. Проще всего жителям приграничных территорий. А если еще и отслеживать акции, можно существенно сэкономить и получить продукты более высокого качества, чем в Украине.
🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населенияВчера, 12:24 - 982 9
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартирыВчера, 11:00 - 2604 6
США построят в Польше шесть АЭСВчера, 03:51 - 1647 5
В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажировВчера, 06:45 - 633 5
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужныВчера, 09:32 - 4489 2
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужныВчера, 09:32 - 4489 2
К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогнозВчера, 08:34 - 2898
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартирыВчера, 11:00 - 2604 6
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населенияВчера, 12:24 - 982 9
Украинцы покупают на 70% больше квартир и домов, чем 7 лет назадВчера, 16:38 - 576 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1050
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3776 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1794
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4094 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1875 2