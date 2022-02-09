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JPMorgan стал первым банком, открывшим представительство в метавселенной

JPMorgan стал первым банком, открывшим представительство в метавселенной

JPMorgan открыл салон в метавселенной Decentraland. Виртуальная локация получила название Onyx в честь блокчейн-платформы финансового учреждения.

Об этом сообщает ForkLog.

Банк представил лаунж-зону в торговом центре Metajuku вместе с отчетом, в котором специалисты проанализировали бизнес-возможности в этом сегменте. Компания заявила, что стала первым крупным предприятием из финансовой сферы, представленным в виртуальном пространстве.

«Метавселенные, вероятно, каким-то образом в ближайшие годы проникнут в каждый сектор, а рыночные возможности оцениваются более чем в $ 1 трлн ежегодного дохода. В результате мы наблюдаем, как в пространство входят компании всех форм и размеров, включая Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari и прочие», — говорится в отчете.

В JPMorgan отметили, что сумма расходов на виртуальные товары достигла $ 54 млрд в год. За шестимесячный период 2021 года средняя цена земельного участка в метавселенных удвоилось.

По их прогнозу, к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу в секторе достигнут $ 18,41 млрд.

Команда JPMorgan считает, что это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.

«Мы считаем, что существующий виртуальный игровой ландшафт имеет элементы, параллельно работающие в глобальной экономике. Поэтому наши основные компетенции в области трансграничных платежей, обмена валют, создания финансовых активов, торговли и хранения могут сыграть важную роль в метавселенных», — считают в JPMorgan.

По материалам Минфин.com.ua
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