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Европа устранила критическую зависимость от российского газа - глава ЕК

Европа устранила критическую зависимость от российского газа - глава ЕК

Страны Европейского Союза избавились от критической зависимости в российском газе и ведут переговоры с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей по увеличению поставок топлива по трубопроводам и в виде СПГ.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы за последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Теперь я могу сказать, что мы обезопасили себя в этом зимнем сезоне», — заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.

По ее словам, регион ЕС уже сейчас находится в достаточно безопасном состоянии газоснабжения в соответствии с моделями.

«Но ключевой урок заключается в том, что мы должны диверсифицировать источники энергии и вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии», — добавила глава ЕК.

На долю «Газпрома», который поставляет природный газ в ЕС трубопроводным транспортом, приходится около 35%.

По материалам The page
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