Контакт с окружением вместо изоляции: Sony представила необычные беспроводные наушники LinkBuds

Компания Sony представила беспроводные наушники LinkBuds (WFL-900) с очень необычным дизайном.

Такой дизайн призван не изолировать пользователя от шума, а наоборот, оставить его «в контакте» с окружением. Пользователь сможет, например, спокойно беседовать с коллегами или отслеживать звуки на улице, не прекращая слушать музыку, разговаривать по телефону или просматривать видео.

LinkBuds не имеют силиконовых насадок. Они фиксируются в ушах с помощью силиконовых поддерживающих дуг — в комплекте доступно четыре разных размера.



Фото: The Verge

12-миллиметровый излучатель в форме кольца дополнен тем же процессором V1, что и наушники Sony 1000XM4. Предусмотрена технология улучшения звука DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), но нет поддержки LDAC.

Пропускать треки, регулировать громкость и так далее можно, касаясь участка кожи прямо перед ухом, вместо того, чтобы отыскивать на ощупь сами наушники.



Фото: The Verge

Встроенные аккумуляторы обеспечивают 5,5 часов непрерывного воспроизведения без подзарядки, а футляр — ещё 12 часов. Также среди характеристик — защита от влаги (IPX4), поддержка Fast Pair на Android и Swift Pair на Windows 10/11.

Наушники Sony LinkBuds уже доступны в тёмно-сером или белом цвете по цене 179,99 долларов.