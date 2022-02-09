Контакт с окружением вместо изоляции: Sony представила необычные беспроводные наушники LinkBuds

Компания Sony представила беспроводные наушники LinkBuds (WFL-900) с очень необычным дизайном.
Такой дизайн призван не изолировать пользователя от шума, а наоборот, оставить его «в контакте» с окружением. Пользователь сможет, например, спокойно беседовать с коллегами или отслеживать звуки на улице, не прекращая слушать музыку, разговаривать по телефону или просматривать видео.
LinkBuds не имеют силиконовых насадок. Они фиксируются в ушах с помощью силиконовых поддерживающих дуг — в комплекте доступно четыре разных размера.
Фото: The Verge
12-миллиметровый излучатель в форме кольца дополнен тем же процессором V1, что и наушники Sony 1000XM4. Предусмотрена технология улучшения звука DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), но нет поддержки LDAC.
Пропускать треки, регулировать громкость и так далее можно, касаясь участка кожи прямо перед ухом, вместо того, чтобы отыскивать на ощупь сами наушники.
Фото: The Verge
Встроенные аккумуляторы обеспечивают 5,5 часов непрерывного воспроизведения без подзарядки, а футляр — ещё 12 часов. Также среди характеристик — защита от влаги (IPX4), поддержка Fast Pair на Android и Swift Pair на Windows 10/11.
Наушники Sony LinkBuds уже доступны в тёмно-сером или белом цвете по цене 179,99 долларов.
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