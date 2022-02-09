Suzuki и Toyota делают недорогие электрические внедорожники с запасом хода 500 км

Альянс Maruti Suzuki-Toyota занимается созданием электрических внедорожников с запасом хода 500 км. Автомобили будут выпущены в Индии и на международном рынке.

Несмотря на то, что автопроизводители работают над этим проектом вместе, их варианты будут отличаться друг от друга. Версия Maruti Suzuki имеет кодовое название YY8, получила, как утверждает источник, футуристический дизайн и может полностью отличаться от существующих автомобилей автопроизводителя с двигателями внутреннего сгорания.

Toyota и Suzuki подписали в 2017 году меморандум о взаимопонимании, направленный на совместную разработку электромобилей для индийского рынка. Согласно этому соглашению, Suzuki будет производить электромобили для индийского рынка и поставлять некоторые из них Toyota. При этом ожидается, что Toyota будет оказывать техническую поддержку электрическим моделям.

По имеющимся данным, YY8 будет длиной 4,2 метра. В сообщениях также упоминается, что автомобиль может иметь колёсную базу 2700 мм. Преимущество такой длинной колёсной базы заключается в том, что компания сможет установить большую батарею, что в дальнейшем приведёт к увеличению запаса хода.

Внедорожник будет представлен как в полноприводной версии, так и в варианте с двумя ведущими колёсами. Ожидается, что полноприводный вариант будет оснащён двигателем мощностью 138 л.с. и аккумуляторной батареей ёмкостью 58 кВт•ч.

Ключевые характеристики электрического внедорожника Toyota останутся прежними, но разница будет заключаться в дизайне автомобиля. TDSG, совместное предприятие Maruti-Suzuki, Denso и Toshiba, будет производить батареи для автомобиля на своём предприятии в Гуджарате.

Ожидается, что оба автомобиля будут предлагаться по доступной цене.