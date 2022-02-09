Кабмин создал Фонд гарантирования кредитов для фермеров

Кабинет Министров утвердил создание Фонда частичного гарантирования кредитов для мелких и средних фермерских хозяйств.
Такое решение правительство приняло на заседании 16 февраля, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Фонд создан во исполнение требований закона №1865-ІХ, одобренного парламентом в прошлом году в ноябре.
Фонд частичного гарантирования кредитов для фермеров получает статус небанковского финучреждения с особым статусом, в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО).
Уставный капитал фонда определен на уровне 200 млн грн, 100% которого принадлежит государству.
Создание Фонда позволит предоставлять частичные гарантии по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве.
Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет.
Таким образом украинские фермеры получат госгарантии по кредитам для покупки земель сельхозназначения.
Фонд частичного гарантирования кредитов в АПК позволит профинансировать аграриев на 24 млрд грн.
В декабре аграрии получили 1,2 млрд грн частичной компенсации за пользование кредитами в полном объеме.
В 2022 году на поддержку аграриев в госбюджете предусмотрено 4,6 млрд грн.
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