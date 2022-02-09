Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населения

Американская компания Apple примет участие в проекте переписи населения Украины. Проект стартует уже в этом году.
Об этом в интервью dev.ua рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.
«Сейчас мы завершаем новую концепцию переписи. Раньше существовал более классический подход к этому процессу. Мы хотим максимально современный», — отметил Выскуб.
По его словам, Apple помогает министерству построить правильную концепцию офлайн-переписи.
Весь проект будет состоять из трех этапов:
Кроме того, офлайн-перепись Минцифры планирует сделать с использованием планшетов Apple.
Первое ТЭО переписи было рассчитано на 5 млрд грн, потому что обход ногами стоит дорого.
«И для Украины это очень дорого! Мы сейчас хотим эту цифру в несколько раз уменьшить за счет оптимизации технических процессов и чтобы процесс, его методологию, одновременно признали в ЕС и других странах», — уточняет Алексей Выскуб.
Почему это интересует Apple
Как отмечает Алексей Выскуб, Apple ищет свое место в крупных проектах цифровой трансформации. Сейчас компания предоставляет Украине в первую очередь экспертную консультацию.
«Если будет принято решение и мы поймем, как эффективно привлечь их технологию, то они могут предоставить существенные скидки на планшеты», — уточнил чиновник.
По его словам, Минцифры сейчас пытается выйти на финальное количество планшетов, которые будут необходимы. Это зависит от эффективности проведения первых двух раундов.
«Изначально планировалось, что в проекте понадобится более 100 тысяч планшетов. Сейчас мы хотим уменьшить эту цифру до 30-40 тысяч», — говорит Выскуб.
По закону эти планшеты после проведения переписи должны пойти в школы и другие образовательные объекты.
«Это не пустая трата денег на единичный проект. Планшеты помогут в образовании и соцпроектах», — рассказал Чиновник.
Когда перепись
«Мы хотим, чтобы первый этап стартовал в конце этого года. А фактически всю перепись мы хотим провести в первом полугодии 2023 года», — отметил Выскуб.
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