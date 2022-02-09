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Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населения

Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населения

Американская компания Apple примет участие в проекте переписи населения Украины. Проект стартует уже в этом году.

Об этом в интервью dev.ua рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

«Сейчас мы завершаем новую концепцию переписи. Раньше существовал более классический подход к этому процессу. Мы хотим максимально современный», — отметил Выскуб.

По его словам, Apple помогает министерству построить правильную концепцию офлайн-переписи.

Весь проект будет состоять из трех этапов:

  • Реестровая перепись. За счет сопоставления данных в различных реестрах получена наиболее актуальная и релевантная база всех мест регистрации граждан.
  • Интернет-раунд. Государство предложит гражданам сделать электронную самоперепись. Если вы не хотите, чтобы к вам приходили домой, есть возможность зайти, допустим, на портал Дія и заполнить анкету.
  • Офлайн-перепись. Метод обхода людей – к дверям. И как раз здесь помогает Apple. Есть много технических нюансов: например, когда госслужащий приходит к человеку, доступ к его форме включается по геотаргетингу.

Кроме того, офлайн-перепись Минцифры планирует сделать с использованием планшетов Apple.

Первое ТЭО переписи было рассчитано на 5 млрд грн, потому что обход ногами стоит дорого.

«И для Украины это очень дорого! Мы сейчас хотим эту цифру в несколько раз уменьшить за счет оптимизации технических процессов и чтобы процесс, его методологию, одновременно признали в ЕС и других странах», — уточняет Алексей Выскуб.

Почему это интересует Apple

Как отмечает Алексей Выскуб, Apple ищет свое место в крупных проектах цифровой трансформации. Сейчас компания предоставляет Украине в первую очередь экспертную консультацию.

«Если будет принято решение и мы поймем, как эффективно привлечь их технологию, то они могут предоставить существенные скидки на планшеты», — уточнил чиновник.

По его словам, Минцифры сейчас пытается выйти на финальное количество планшетов, которые будут необходимы. Это зависит от эффективности проведения первых двух раундов.

«Изначально планировалось, что в проекте понадобится более 100 тысяч планшетов. Сейчас мы хотим уменьшить эту цифру до 30-40 тысяч», — говорит Выскуб.

По закону эти планшеты после проведения переписи должны пойти в школы и другие образовательные объекты.

«Это не пустая трата денег на единичный проект. Планшеты помогут в образовании и соцпроектах», — рассказал Чиновник.

Когда перепись

«Мы хотим, чтобы первый этап стартовал в конце этого года. А фактически всю перепись мы хотим провести в первом полугодии 2023 года», — отметил Выскуб.

По материалам dev.ua
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