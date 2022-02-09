Представлены «заряженные» версии электромобиля Mercedes-AMG EQE

Немецкий автогигант Mercedes-Benz представил две новые модификации электрического седана Mercedes-AMG EQE.

Mercedes-AMG EQE стал вторым серийным автомобилем с аккумуляторной батареей от дочерней компании AMG, после седана AMG EQS, анонсированного в сентябре прошлого года.

Оба автомобиля построены на платформе Mercedes EVA2, которая также лежит и в основе EQS, меньшего EQE. Платформа EVA2 предназначена для средних и больших автомобилей.



Фото: TheVerge

Базовая версия Mercedes-AMG EQE 43 обеспечивает разгон от 0 до 100 км в час за 4,2 секунды, максимальную скорость 210 км/ч. Электрическая силовая установка имеет мощность 476 л.с. и крутящий момент 858 Нм.



Фото: TheVerge

Mercedes-AMG EQE 53 способен разгоняться от 0 до 100 км в час за 3,3 секунды, а максимальная скорость составит 240 км в час с пакетом Dynamic Plus (3,5 секунды и 220 миль в час без пакета). Мощность составляет 626 или 687 и л.с. соответственно, крутящий момент — 950 или 1000 Нм.

Аккумуляторы на 90,6 кВт·ч обеспечивают от 444 до 533 км запаса хода, в зависимости от конкретной версии. Поддерживается зарядка мощностью 170 кВт. За 15 минут можно зарядить автомобиль на 180 км пробега.