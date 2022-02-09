Рынок новостроек в пригороде: как изменились цены по районам и по удаленности от Киева

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, узнал, как менялись цены на первичную недвижимость в пригороде Киева.

Как свидетельствуют данные ЛУН.Місто, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на 1 февраля 2022 г. составляла 22 000 грн, что на 800 грн больше январского ценника. Разница между средней ценой в столице и пригороде составляет 13 400 грн на каждом квадрате. Об этом сообщает 3m2.ua.

Что происходило с ценами по районам и по удаленности от Киева:

в безусловные лидеры вышел Вышгородский район, здесь квадратный метр подорожал сразу на 3000 грн и на 1 февраля составил 26 500 грн/кв. м;

на 1200 грн вырос квадрат в Софиевской Борщаговке и сравнялся с Ирпенем, который подорожал на 900 грн — 24 000 грн/кв. м;

Петропавловская Борщаговка добавила 600 грн и сейчас квадратный метр здесь стоит 24 500 грн/кв. м;

Буча стала дороже на 500 грн – 20 500 грн/кв. м;

меньше всего подорожал Борисполь – до 19 800 грн/кв. м (+200 грн);

Святопетровское и Гостомель остались без изменений — 20 200 и 20 000 грн/кв. м соответственно;

Бровары продемонстрировали обратную динамику — цена опустилась до 18 500 грн/кв. м (-500 грн);

больше всего просело в цене Вишневое, потеряв сразу 1200 грн на квадрате — 23 300 грн/кв. м.



Инфографика: ЛУН.Місто

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