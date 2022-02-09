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Рынок новостроек в пригороде: как изменились цены по районам и по удаленности от Киева

Рынок новостроек в пригороде: как изменились цены по районам и по удаленности от Киева

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости в Украине, узнал, как менялись цены на первичную недвижимость в пригороде Киева.

Как свидетельствуют данные ЛУН.Місто, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на 1 февраля 2022 г. составляла 22 000 грн, что на 800 грн больше январского ценника. Разница между средней ценой в столице и пригороде составляет 13 400 грн на каждом квадрате. Об этом сообщает 3m2.ua.

Что происходило с ценами по районам и по удаленности от Киева:

  • в безусловные лидеры вышел Вышгородский район, здесь квадратный метр подорожал сразу на 3000 грн и на 1 февраля составил 26 500 грн/кв. м;
  • на 1200 грн вырос квадрат в Софиевской Борщаговке и сравнялся с Ирпенем, который подорожал на 900 грн — 24 000 грн/кв. м;
  • Петропавловская Борщаговка добавила 600 грн и сейчас квадратный метр здесь стоит 24 500 грн/кв. м;
  • Буча стала дороже на 500 грн – 20 500 грн/кв. м;
  • меньше всего подорожал Борисполь – до 19 800 грн/кв. м (+200 грн);
  • Святопетровское и Гостомель остались без изменений — 20 200 и 20 000 грн/кв. м соответственно;
  • Бровары продемонстрировали обратную динамику — цена опустилась до 18 500 грн/кв. м (-500 грн);
  • больше всего просело в цене Вишневое, потеряв сразу 1200 грн на квадрате — 23 300 грн/кв. м.


Инфографика: ЛУН.Місто

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве юстиции Украины оценили уровень продажи жилого имущества по итогам 2021 года;
  • среди украинских городов средние цены на первичное жилье выросли больше всего в Одессе – на 900 грн за м. кв. Однако дороже всего в Киеве, где средняя стоимость квадрата выше 35 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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