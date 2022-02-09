Создана искусственная зубная эмаль

Поход к стоматологу пугает многих. Увы, эмаль не восстанавливаются и это — единственный способ не лишиться зубов. Ученые много лет пытаются добиться регенерации зубной эмали или существенно ее укрепить. Что непросто. Зубная эмаль — самая твердая ткань в человеческом теле. При этом она достаточно эластичная, чтобы не трескаться при постоянных многолетних нагрузках.
Недавно исследователи разработали искусственный аналог, который прочнее и долговечнее. Материал, созданный учеными, можно применять также для создания бронежилетов или в автомобилестроении, пишет Science.
Эмаль сложно имитировать, поскольку у нее сложное строение. Атомы кальция, фосфора и кислорода объединяются в сложную повторяющуюся структуру, которая затем образует кристаллические нити. Клетки, продуцирующие эмаль, создают богатое магнием покрытие вокруг этих нитей, которые затем сплетаются вместе, образуя прочный материал, который в дальнейшем превращается в подобие пучков и завитков.
Чтобы создать искусственную эмаль, ученым пришлось имитировать структуру настоящей, объединив атомы кальция, фосфора и кислорода в структуру, которая могла бы сформировать подобные кристаллические нити. Чтобы собрать их должным образом, исследователи скопировали естественную «сборку» эмали. Вместо пептидов и других биологических инструментов они использовали экстремальные температуры, с помощью которых придали нитям гидроксиапатита упорядоченность. Это тот же минерал, из которого состоит настоящая зубная эмаль. Поверх них нанесли покрытие на основе металла.
Свойства настоящей и искусственной эмали ученые проверили с помощью заостренного алмазного наконечника. Рукотворная оболочка зуба превзошла оригинал по шести различным показателям, таким как эластичность и способность поглощать вибрации.
Однако до стоматологических кабинетов ей еще далеко. Исследователям предстоит дополнительно изучить, насколько хорошо материал соединяется с натуральной эмалью. Кроме того, новый метод разработки включает сложные нюансы: нагрев до 300 градусов Цельсия, заморозку и нарезку алмазной пилой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнение цен на продукты в Польше и УкраинеВчера, 07:19 - 3139 28
Google представила операционную систему для устаревших компьютеровВчера, 03:15 - 979 4
Могут ли оштрафовать водителя, если его нарушение ПДД попало в интернетВчера, 08:23 - 2235 4
В столице недостаточно дорог для имеющегося количества автомобилейВчера, 05:49 - 593 4
Двое студентов из Техаса стали миллионерами благодаря майнингу BitcoinВчера, 04:56 - 2232 3
Сравнение цен на продукты в Польше и УкраинеВчера, 07:19 - 3139 28
Могут ли оштрафовать водителя, если его нарушение ПДД попало в интернетВчера, 08:23 - 2235 4
Двое студентов из Техаса стали миллионерами благодаря майнингу BitcoinВчера, 04:56 - 2232 3
Цены на отдых в Турции могут резко вырасти: причиныВчера, 13:49 - 2051
Самые популярные языки программирования в Украине: рейтингВчера, 17:04 - 1898
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1075
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3853 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1810
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4135 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1892 2