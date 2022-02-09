Стоимость «большевика» занизили на 3 миллиарда - ГБР

Главное оперативное управление Государственного бюро расследований считает, что реальная стоимость 100% акций «Первого киевского машиностроительного завода» составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда г. Киева, пишет издание Наші гроші.

Как отмечается, стоимость акций завода определялась аудитором на основании исходной информации по объектам оценки, в том числе объектов недвижимости — зданий и сооружений.

Стартовая стоимость аукциона определена на основании отчета об оценке имущества, выполненного «Консалтинговой компанией „Эссет Экспертайз“» по заказу «КПМГ-Украина», которое на основании договора с Фондом госимущества было советником по подготовке к приватизации и продаже пакета акций АО «ПКМЗ».

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«По результатам проведения судебными экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебной экспертизы оценка, приведенная в отчете, выполненном компанией „Эссет Экспертайз“, не соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам, имеет значительные недостатки, которые повлияли на достоверность оценки», — говорится в постановлении.

Издание пишет, что, в частности, отчет не содержит объяснений/обоснований, каким образом проведено разбиение общей площади зданий на производственно-складские здания, здания торгового назначения и офисные здания. Согласно данным отчета, подавляющее большинство зданий отнесено к производственно-складским зданиям, что существенно влияет на определенную в отчете стоимость недвижимого имущества.

«С учетом приведенного выше, субъективность разбивки общей площади зданий по назначению без предоставления четкого алгоритма отнесения зданий к определенному типу дает основания сомневаться в достоверности определенной стоимости и ее объективности», — считают судьи.

В соответствии с письмом Главного оперативного управления Государственного бюро расследований, реальная стоимость 100% акций АО «ПКМЗ» составляет ориентировочно 4,5 млрд грн, поскольку победитель аукциона получил не только здания завода, но и фактически 35 га земли, которые расположены близко к центру города Киева, возле станции метро «Шулявская».

Согласно постановлению следователя, указанные 44 объекта недвижимости признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Следственный судья 26 января наложил арест на здания и сооружения ПАО «Научно-производственное предприятие „Большевик“».

Речь идет о 44 объектах недвижимости общей площадью 223 тыс. кв м по адресам: в Киеве — проспект Победы, 49/2, ул. Олексы Тихого, 70-а, ул. Гарматная, 9, ул. Гарматная, 4, ул. Вадима Гетьмана (улица Индустриальная), 2; Черкасская обл., Драбовский р., пгт. Шрамковка, ул. Чапаева, 35.

По материалам производства, неустановленные досудебным расследования должностные лица Фонда государственного имущества совершили злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц во время приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод», что повлекло тяжкие последствия.