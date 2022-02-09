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К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогноз

К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогноз

В течение февраля курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29 грн/$.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучили эксперты ICU.

Аналитики группы ICU прогнозируют колебания курса гривны относительно доллара на уровне 29 грн/$. Давить на нацвалюту, отмечают эксперты, будет новостной фон вокруг возможной ​​эскалации на украинско-российской границе.

В то же время, отмечают в ICU, ослабление гривны до конца месяца будет сдерживаться Нацбанком, который в случае необходимости прибегнет к интервенциям, и наращиванием объемов продажи валюты со стороны экспортеров, которые должны уплатить налоги.

Справка Finance.ua:

  • резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке в начале 2022 года невозможно было предвидеть. Но Украина живет в такой ситуации с 2014 года и лучше подготовилась к подобному сценарию;
  • заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма не советует украинцам снимать наличные в банкоматах и покупать доллары.

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По материалам Banker.ua
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