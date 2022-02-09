К какому курсу готовиться в конце февраля: в ICU озвучили прогноз

В течение февраля курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29 грн/$.
Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучили эксперты ICU.
Аналитики группы ICU прогнозируют колебания курса гривны относительно доллара на уровне 29 грн/$. Давить на нацвалюту, отмечают эксперты, будет новостной фон вокруг возможной эскалации на украинско-российской границе.
В то же время, отмечают в ICU, ослабление гривны до конца месяца будет сдерживаться Нацбанком, который в случае необходимости прибегнет к интервенциям, и наращиванием объемов продажи валюты со стороны экспортеров, которые должны уплатить налоги.
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