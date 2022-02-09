Tesla выбирает место для строительства второго завода в Китае

Власти 8-ми китайских городов и провинций борются за право разместить на своей территории второй в КНР завод по производству электромобилей Tesla. Компания планирует объявить о своем решении ближе к концу этого года. Скорее всего, «Гигафабрика» появится в свободной торговой зоне, как это было с первым шанхайским заводом. О масштабах инвестиций и производства пока ничего не известно, пишет HighTech Plus со ссылкой на Electrek.

Главный производитель электрокаров имеет сегодня два основных завода — «гигафабрику» в Калифорнии и Шанхае. Еще две фабрики, в Техасе и Берлине, достраиваются и начнут серийное производство в этом году. Эти четыре завода позволят Tesla к концу следующего года выпускать до 3 млн электромобилей ежегодно. Но этого мало, чтобы удовлетворить амбиции Илона Маска на ближайшее десятилетие, поэтому нужно больше фабрик. Цель — довести производственные мощности хотя бы до 10 млн машин в год.

Читайте также: Маск отдал акции Tesla на $5,7 млрд на благотворительность

Во время последнего общения с акционерами компании Маск заявил, что ближе к концу года можно ожидать новостей о местонахождении второй китайской «гигафабрики».

«2022-й будет годом, когда мы выберем место для завода из самых логичных вариантов, возможно, до конца года сделаем заявление», — сказал он.

Слухи о появлении еще одной фабрики в Европе и второй в Китае циркулировали еще в прошлом году. Новая информация из КНР указывает на то, что компания активно ищет место для производственной площадки, заставляя администрации китайских муниципалитетов и провинций конкурировать между собой, предлагая Tesla специальные инвестиционные условия.

Так, издание Car News China опубликовало выдержки из документа, составленного властями провинции Ляонин, в котором говорится о том, что столичный город Шэньян готов принять новый завод Tesla и создаст для него все условия комфортной работы.

Среди других мест, желающих принять у себя новый завод Tesla, в документе указаны города Циндао, Ухань, Ханчжоу, Шэньчжэнь, Цзинань, округа Хэфэй и Чжэнчжоу. Кроме того, в конце прошлой недели Tesla подтвердила, что построит в Китае еще один исследовательский центр для работы над новыми моделями.

А в конце 2021 года стало известно, что единственный пока что китайский завод Tesla станет еще больше. Компания инвестирует $ 188 млн в развитие предприятия — Tesla нарастит производственные мощности и почти на четверть (на 4000 человек) увеличит штат сотрудников. Это позволит начать экспорт электромобилей в другие страны Азии.