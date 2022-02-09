Intel покупает производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Американская компания Intel не справляется со спросом на чипы и делает все, чтобы сократить дефицит.

Одним из решений стала покупка Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Компания заплатит по $53 за акцию, премия — 60%. Сделку планируют закрыть в течение следующих 12 месяцев, указывает TechCrunch.

Поглощение Tower Semiconductor позволит нарастить Intel производство чипов, а также открывает для компании новые рынки: TS работает с клиентами, доступа к которым у Intel из-за ограниченной линейки предложения чипов не было.

Это не первая попытка Intel купить крупного производителя: летом 2021 года сообщалось, что компания нацелилась на производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд, но главный акционер — фонд Mubadala Investment Company из ОАЭ — в сделке отказал и объявил о плане вывести компанию на IPO.

Напомним, Intel также планирует построить в Штатах два новых завода по производству чипов, чтобы справиться со спросом. План компании – инвестиции в $20 млрд в ближайшие годы.