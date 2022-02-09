Более 90% рынка такси в Украине работает в «тени» — профсоюз

Уровень тенизации таксомоторной отрасли превышает 90%, и преодолеть системный кризис помогут только комплексные изменения законодательства.
Об этом в ходе заседания за круглым столом «Тарифы такси», инициированного всеукраинским социально-образовательным проектом «Академия такси ONTOP», сказал председатель профсоюза таксистов Украины Василий Попик.
По его словам, главная проблема заключается в отсутствии какого-либо контроля за действиями участников рынка, прежде всего компаний-посредников, которые предоставляют диспетчерские услуги.
«Появление в Украине интернет-платформ, фирм-агрегаторов „убило“ профессию таксиста. Сейчас любой на любом авто может таксовать. Все — из-за абсолютного отсутствия контроля. Поэтому, считаю, начинать наводить порядок надо не с пересмотра тарифов, а с законодательного урегулирования отрасли», — подчеркнул Попик.
Председатель отраслевого профсоюза считает, что прийти к согласованному решению о пересмотре тарифов не проблема. Проблема — заставить посредников работать по этим тарифам. За то, что именно компании-агрегаторы диктуют «правила игры», у таксистов есть лишь один выбор: либо работать, соглашаясь на их условия, или не работать вовсе.
По подсчетам Попика, чтобы получить более-менее достойный заработок, таксисту приходится работать более 16 часов в день. А отсюда — и опасность не только для самого водителя, но и для его пассажиров и для других участников дорожного движения.
Напомним, 14 февраля в Киеве, Харькове, Львове, Полтаве, Одессе, Днепре, Запорожье и некоторых городах Украины началась забастовка водителей такси. Они отключили мобильные приложения для заказа поездок и провели митинги возле офисов компаний-агрегаторов (в том числе, Bolt, Uber, Uklon, OnTaxi, 838). Главное требование — повысить на 20−30% минимальные тарифы на поездки и уменьшить размер комиссии компаний-посредников. Сейчас комиссионное вознаграждение агрегаторов составляет 17−25% от стоимости заказа.
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