Hyundai может заменить автомобильные микросхемы чипами от бытовой техники — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Hyundai может заменить автомобильные микросхемы чипами от бытовой техники

Вчера 23:51Фондовый рынок
283
Из-за глобальной нехватки микросхем концерн Hyundai Motor рассматривает возможность закупки чипов общего назначения. Это позволит компании стабилизировать выпуск автомобилей.
Hyundai оценивает возможность закупки контроллеров интегральных схем для бытовой техники, чтобы использовать их в производстве автомобилей. К такому решению компанию подталкивает затянувшаяся глобальная нехватка полупроводников.
По данным источников, южнокорейский автомобильный гигант уже провел испытания, чтобы выяснить, смогут ли эти контроллеры общего назначения заменить те, которые в настоящее время закупаются у производителей автомобильных микросхем.
Чипы для бытовой техники более доступны и менее дефицитны, чем те, что поставляются производителями автомобильной микроэлектроники. Сложность заключается в том, что большинство чипов, используемых в автомобилях, должны соответствовать более высоким стандартам надежности и безопасности – выдерживать экстремальные температуры и сильные вибрации.
Однако микросхемы, используемые, например, для фар и задних фонарей, не обязаны соответствовать более высоким стандартам – поскольку не влияют на основную функцию автомобиля.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.