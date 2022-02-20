Hyundai может заменить автомобильные микросхемы чипами от бытовой техники — Finance.ua

Hyundai может заменить автомобильные микросхемы чипами от бытовой техники

Вчера 23:51 — Фондовый рынок

Из-за глобальной нехватки микросхем концерн Hyundai Motor рассматривает возможность закупки чипов общего назначения. Это позволит компании стабилизировать выпуск автомобилей.

Hyundai оценивает возможность закупки контроллеров интегральных схем для бытовой техники, чтобы использовать их в производстве автомобилей. К такому решению компанию подталкивает затянувшаяся глобальная нехватка полупроводников.

По данным источников, южнокорейский автомобильный гигант уже провел испытания, чтобы выяснить, смогут ли эти контроллеры общего назначения заменить те, которые в настоящее время закупаются у производителей автомобильных микросхем.

Чипы для бытовой техники более доступны и менее дефицитны, чем те, что поставляются производителями автомобильной микроэлектроники. Сложность заключается в том, что большинство чипов, используемых в автомобилях, должны соответствовать более высоким стандартам надежности и безопасности – выдерживать экстремальные температуры и сильные вибрации.

Однако микросхемы, используемые, например, для фар и задних фонарей, не обязаны соответствовать более высоким стандартам – поскольку не влияют на основную функцию автомобиля.

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