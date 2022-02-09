Работа для студентов: сколько платят за работу без опыта

На рынке труда насчитывается более 4000 вакансий для молодежи. Количество вакансий отличается в зависимости от города Украины. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, сколько могут заработать кандидаты без опыта.
Как свидетельствуют данные сайта по поиску работы Jooble, наибольшее предложение и спрос на работу сосредоточены в крупных городах: Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.
Самыми активными в трудоустройстве студентов оказались работодатели из гостинично-ресторанного бизнеса и торговли.
Самые популярные вакансии:
Наибольшую зарплату работодатели согласны платить за полный рабочий день, однако спросом среди молодежи пользуются вакансии с гибким графиком или частичной занятостью. Прежде всего это связано с необходимостью совмещать работу и учебу.
Процент спроса на вакансии с гибким графиком или частичной занятостью в 2021 вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать вакансии с полным и неполным рабочим днем, то студенты предпочитают неполный рабочий день. В 70% случаях студенты первыми рассматривают вакансии с частичной занятостью.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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