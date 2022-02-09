Работа для студентов: сколько платят за работу без опыта

На рынке труда насчитывается более 4000 вакансий для молодежи. Количество вакансий отличается в зависимости от города Украины. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, сколько могут заработать кандидаты без опыта.

Как свидетельствуют данные сайта по поиску работы Jooble, наибольшее предложение и спрос на работу сосредоточены в крупных городах: Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

Самыми активными в трудоустройстве студентов оказались работодатели из гостинично-ресторанного бизнеса и торговли.

Самые популярные вакансии:

студентам чаще всего предлагают работу кассирами – от 12 тыс. грн;

официантами – от 13 тыс. грн;

продавцами-консультантами – от 15 тыс. грн.

Наибольшую зарплату работодатели согласны платить за полный рабочий день, однако спросом среди молодежи пользуются вакансии с гибким графиком или частичной занятостью. Прежде всего это связано с необходимостью совмещать работу и учебу.

Процент спроса на вакансии с гибким графиком или частичной занятостью в 2021 вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать вакансии с полным и неполным рабочим днем, то студенты предпочитают неполный рабочий день. В 70% случаях студенты первыми рассматривают вакансии с частичной занятостью.

Справка Finance.ua:

украинцы в январе начали активно искать новую работу. Со второй половины первого месяца 2022-го количество вакансий, с которыми ознакомились соискатели, увеличилось на 22% (по сравнению с декабрем);

по данным Прозрачная Работа, средняя зарплата в январе 2022 года по вакансиям составила 13 727 грн, по резюме – 13 876 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.