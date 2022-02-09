Аэропорт «Харьков» в январе вдвое увеличил пассажиропоток, количество вылетов выросло на 70%

Международный аэропорт «Харьков» в январе 2022 года вдвое увеличил пассажиропоток — до более 73 тыс. лиц. Количество вылетов выросло на 70%.
Об этом сообщается на официальном сайте МАХ.
«В январе 2022 года из Международного аэропорта „Харьков“ авиакомпании совершили 355 вылетов, а показатель пассажиропотока составил 73,5 тысячи человек. Таким образом, мы продолжаем значительный рост по сравнению с прошлым годом, количество вылетов стало больше на 70%, а пассажиропоток — вдвое», — говорится в сообщении.
По данным аэропорта, международными рейсами воспользовались 65,3 тысячи пассажиров, и это на 105% больше, чем в 2021. Внутренними — 8,2 тысячи человек, на 116% больше, чем в прошлом году.
Самыми популярными направлениями января стали Стамбул, Шарм-эль Шейх, Киев, Марса-Алам и Краков.
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