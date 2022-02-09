0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Приоритетные проекты развития экономики в 2022 году - министр экономики

Приоритетные проекты развития экономики в 2022 году - министр экономики

В 2022 году в Украине будет реализован ряд проектов, которые должны будут закрепить уже достигнутый успех и вывести экономику на новый уровень.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко по итогам встреч с канцлером Германии Олафом Шольцем и послами стран G7.

«В текущем году задействуем ряд инструментов, чтобы удержать темпы экономического роста. Будем наращивать экспорт, в том числе через регион Пан-Евро-Мед. Свои позиции в регионе Украина укрепила благодаря соглашению о зоне свободной торговли с Турцией. Также откроем бизнесу доступ к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство», — написала Свириденко.

Будет сокращен импорт энергоносителей. Для этого начнется реализация президентского проекта «Энергетическая независимость», основанного на термомодернизации домов. Эти меры должны будут обеспечить снижение импорта газа на 2,5%.

Кроме того, будут продолжены программы стимулирования домохозяйств с помощью доступной ипотеки под 5% и предпринимателей за счет микрокредитования по программе «5−7-9%».

Для предприятий машиностроения, судостроения и авиастроения будут действовать программы доступного кредитования и лизинга.

Отдельным проектом станет орошение земель юга Украины, что позволит увеличить их урожайность.

Параллельно за счет приватизации будет продолжено сокращение госсектора в экономике.

«Сейчас Украина как никогда сильна. У нас есть все необходимые инструменты, в том числе экономические, позволяющие быстро реагировать на непредсказуемые ситуации. У нас есть мощная и опытная армия, одна из самых сильных в Европе. А главное — единство и решительность граждан Украины и всего демократического мира», — заключила Свириденко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.