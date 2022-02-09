Приоритетные проекты развития экономики в 2022 году - министр экономики

В 2022 году в Украине будет реализован ряд проектов, которые должны будут закрепить уже достигнутый успех и вывести экономику на новый уровень.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко по итогам встреч с канцлером Германии Олафом Шольцем и послами стран G7.
«В текущем году задействуем ряд инструментов, чтобы удержать темпы экономического роста. Будем наращивать экспорт, в том числе через регион Пан-Евро-Мед. Свои позиции в регионе Украина укрепила благодаря соглашению о зоне свободной торговли с Турцией. Также откроем бизнесу доступ к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство», — написала Свириденко.
Будет сокращен импорт энергоносителей. Для этого начнется реализация президентского проекта «Энергетическая независимость», основанного на термомодернизации домов. Эти меры должны будут обеспечить снижение импорта газа на 2,5%.
Кроме того, будут продолжены программы стимулирования домохозяйств с помощью доступной ипотеки под 5% и предпринимателей за счет микрокредитования по программе «5−7-9%».
Для предприятий машиностроения, судостроения и авиастроения будут действовать программы доступного кредитования и лизинга.
Отдельным проектом станет орошение земель юга Украины, что позволит увеличить их урожайность.
Параллельно за счет приватизации будет продолжено сокращение госсектора в экономике.
«Сейчас Украина как никогда сильна. У нас есть все необходимые инструменты, в том числе экономические, позволяющие быстро реагировать на непредсказуемые ситуации. У нас есть мощная и опытная армия, одна из самых сильных в Европе. А главное — единство и решительность граждан Украины и всего демократического мира», — заключила Свириденко.
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