Reface, SoftServe и MacPaw: более 50 компаний подали заявки в Дія.City

В Украине запустили специальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний Дія.Сity. За три дня с момента запуска заявки на резидентство подали 52 компании.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Первыми заявки подали компании Reface и Roosh, которые создают продукты на основе искусственного интеллекта, международная финтех-компания Revolut и американская UST. Также на резидентство претендует одна из крупнейших украинских ИТ-компаний – SoftServe.
Позже свои заявки подали NIX Solutions, EPAM, Sigma Software, Ajax, MacPaw и десятки других ИТ-компаний.
Кто станет первым резидентом, сообщат позже.
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