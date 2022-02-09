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Reface, SoftServe и MacPaw: более 50 компаний подали заявки в Дія.City

Reface, SoftServe и MacPaw: более 50 компаний подали заявки в Дія.City

В Украине запустили специальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний Дія.Сity. За три дня с момента запуска заявки на резидентство подали 52 компании.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Первыми заявки подали компании Reface и Roosh, которые создают продукты на основе искусственного интеллекта, международная финтех-компания Revolut и американская UST. Также на резидентство претендует одна из крупнейших украинских ИТ-компаний – SoftServe.

Позже свои заявки подали NIX Solutions, EPAM, Sigma Software, Ajax, MacPaw и десятки других ИТ-компаний.

Кто станет первым резидентом, сообщат позже.

Справка Finance.ua:

  • Дія.City – это виртуальная свободная экономическая зона со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Она будет действовать на всей территории Украины;
  • резидентами Дія.City могут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы и образовательные организации;
  • в декабре 2021-го приняли закон о Дія.City. Условия зафиксированы на 25 лет.
По материалам The Village Украина
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