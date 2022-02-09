Amazon более чем вдвое повысила базовую зарплату: сколько теперь будут зарабатывать работники

Гигант электронной коммерции Amazon более чем вдвое повысил максимальный уровень базовой зарплаты для корпоративных работников и IT-специалистов. Годовая ставка выросла со 160 до 350 тысяч долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания, как и остальные техгиганты, в последнее время переживает сложности найма и удержания работников. Текучесть кадров в Amazon достигла кризисного уровня – в прошлом году с должностей ушли рекордные 50 топ-менеджеров.

Кроме повышения максимальной базовой зарплаты для корпоративных работников и IT-специалистов, Amazon также планирует увеличить выплаты для большинства должностей по всему миру и изменить сроки начисления акций, чтобы они соответствовали карьерному росту сотрудников.

“В прошлом году рынок труда был особенно конкурентным, и после детального анализа различных вариантов, оценив экономику нашего бизнеса и необходимость оставаться конкурентоспособными для привлечения и удержания лучших талантов, мы решили значительно повысить уровень компенсаций”, – сообщили в Amazon.

Добавим, что в конце 2021 года компания насчитывала 1,6 миллиона сотрудников по всему миру, включая работников складов с почасовой оплатой и офисным персоналом. Ранее работники складов получали менее 15 долларов в час, однако в сентябре 2021 года компания повысила их зарплату до 18 долларов в час.

Также в сентябре Amazon предложила оплатить обучение для более чем 750 тысяч своих сотрудников в США, которые стремились получить степень бакалавра в местных университетах и колледжах. Компания согласилась покрыть расходы на учебники и обучение в течение четырех лет для сотрудников с почасовой оплатой, которые работают в компании от 3 месяцев и более.