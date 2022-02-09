В январе инфляция в Киевской области составила 1,2%

Цены на потребительском рынке в январе 2022 года по Киевской области по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2%. При этом инфляция в целом по стране в январе составила 1,3%.

Об этом стало известно из экспресс-выпуска ГУ статистики в Киевской области.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%. Больше всего (на 21,2%) подорожали овощи. На 3,1-1% выросли цены на фрукты, хлеб, яйца, сыры, рис, мясо и мясопродукты, сметану, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время, на 6,1% и 2,1% подешевели подсолнечное масло и сахар соответственно.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,4% и алкогольных напитков – на 0,7%.



График: ГУ статистики в Киевской области

Одежда и обувь подешевели на 2,6%, в т.ч. одежда – на 2,8%, обувь – на 2,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном из-за повышения тарифов на канализацию на 10,7%, водоснабжения – на 1,6%.



График: ГУ статистики в Киевской области

Цены на транспорт выросли на 0,1% в первую очередь за счет удорожания топлива и смазочных масел – на 3%.



График: ГУ статистики в Киевской области

В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 14,6%.