Проводится ли документальная проверка после закрытия ФЛП

В соответствии с Налоговым кодексом, прекращение предпринимательской деятельности ФЛП может быть обстоятельством, которое предоставляет контролирующему органу право провести документальную внеплановую проверку. Об этом напомнили налоговики.
В соответствии с ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», снятие с учета плательщиков единого взноса – физических лиц – предпринимателей осуществляется на основании сведений из регистрационной карточки, предоставленных государственным регистратором, после проведения предусмотренных законодательством проверок плательщиков и проведения окончательного расчета.
Право проводить у физических лиц – предпринимателей документальных проверок отчетов и иных документов о начислении, расчете и уплате единого взноса контролирующие органы используют в соответствии с положениями ст. 13 Закона №2464. Такие проверки проводятся в порядке, установленном НКУ.
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Учитывая указанное, использование контролирующим органом права на проведение документальных внеплановых проверок налогоплательщиков – физических лиц, в том числе и в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, должно осуществляться при наличии определенных НКУ обстоятельств.
Вместе с тем, контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму денежных обязательств плательщика налогов, предусмотренных НКУ или другим законодательством, если плательщик налогов не подает в установленные сроки налоговую декларацию.
Следовательно, при наличии определенных НКУ обстоятельств для проведения документальной внеплановой проверки ФЛП, в том числе в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого лица, налоговой информации, которая может свидетельствовать о занижении или завышении суммы его налоговых обязательств, о нарушении требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, и тому подобное, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа принимает решение о проведении документальной внеплановой проверки плательщика налогов – физического лица, которое оформляется приказом.
Также государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица не прекращает его обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности, и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств и применения штрафных санкций и начисления пени за их невыполнение.
Если после внесения в Государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований записи о прекращении предпринимательской деятельности, физическое лицо продолжает осуществлять такую деятельность, считается, что оно начало такую деятельность без постановки его на учет как самозанятого лица.
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