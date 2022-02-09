Рейтинг стран, откуда украинцы завозили самые дорогие и самые дешевые авто (инфографика)

В 2021 году украинцы потратили более 122 млрд грн на легковушки из-за рубежа. Большинство авто были подержанными, поэтому реально потраченная сумма может быть еще больше. Finance.ua как портал, который следит за авторынком Украины, узнал от экспертов Института исследований авторынка, какие страны заработали на продаже машин украинцам больше всего.
Когда чаще всего привозили машины? В прошлом году 84% всех импортируемых легковых авто были подержанными. Новых импортировали 107,9 тысячи, что составляет 16% от общего количества. Подержанные автомобили активнее всего привозили в марте, мае и июне, а подержанные — в октябре, ноябре и июле, когда был пик «легализации» так называемых «еврономеров».
Однако финансовая динамика существенно отличается от количественной. Так, больше всего денег на машины из-за границы украинцы потратили в марте — 11,8 млрд грн. Активнее других периодов тратили средства также в промежутке с апреля по июль. Всего в 2021 году украинцы потратили 58,1 млрд грн на новые автомобили из-за границы и 60,9 — на подержанные.
Какие страны больше всего заработали на продаже новых авто украинцам:
Стоит заметить, что у 25 тысяч авто (стоимостью 14,2 млрд грн) страна экспорта в таможенной статистике не указана.
На экспорте подержанных авто больше всего заработали США — в 2021 году украинцы купили там подержанных авто на 32,3 млрд грн. Вторая в рейтинге Польша, из которой украинцы привезли легковушек с пробегом на 7,4 млрд грн. На третьем месте оказалась Германия с показателем в 4,7 млрд грн.
Откуда пригоняли самые дешевые и самые дорогие авто? Самыми дорогими новыми легковушками в 2021 году оказались машины, экспортированные из Великобритании. Их средняя таможенная стоимость зафиксирована на уровне 2,93 млн грн. Дорогими также были машины, привезенные из Германии (средняя стоимость — 2 млн грн) и Италии (1,77 млн грн).
Самыми дешевыми новыми машинами, импортированными в Украину в прошлом году, стали легковушки, привезенные из Мексики (189 тыс. грн), Узбекистана (233 тыс. грн) и Индии (277 тыс. грн).
Подержанные авто с самой высокой средней таможенной стоимостью были экспортированы из Китая (507 тыс. грн). Второй в перечне Кувейт со средней таможенной стоимости подержанных легковушек на уровне 435 тыс. грн, а третья — Россия (средняя стоимость 403 тыс. грн). Кстати, импорт автомобилей, происходящих (то есть изготовленных) из РФ, запрещен с 2019 года. А вот машины, изготовленные в других странах, ввозить можно, даже если их экспортируют из России. По статистике Гостаможслужбы, таких в 2021 году было 81.
Самые дешевые подержанные легковушки оказались в Панаме (средняя таможенная стоимость 33,7 тыс. грн), Словении (41,5 тыс. грн) и Финляндии (42,7 тыс. грн).
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