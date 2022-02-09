0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Рада усовершенствовала законодательство о концессиях и государственно-частном партнерстве

Рада усовершенствовала законодательство о концессиях и государственно-частном партнерстве

Парламент принял во втором чтении законопроект (№5090) относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров.

Документ поддержали 268 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью этих изменений в Бюджетный кодекс является обеспечение практического применения норм законов Украины «О государственно-частном партнерстве» и «О концессии» для всех сфер деятельности.

Так, документ предоставляет распорядителям бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями), право брать долгосрочные обязательства в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе и концессионных.

Также он предусматривает направление средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автомобильных дорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках ГЧП, в том числе и концессионного договора.

Кроме этого, закон устанавливает требования к общему ежегодному объему долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии) и регулирует вопросы концессионных платежей.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.