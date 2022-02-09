Рада усовершенствовала законодательство о концессиях и государственно-частном партнерстве

Парламент принял во втором чтении законопроект (№5090) относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров.
Документ поддержали 268 народных депутатов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что целью этих изменений в Бюджетный кодекс является обеспечение практического применения норм законов Украины «О государственно-частном партнерстве» и «О концессии» для всех сфер деятельности.
Так, документ предоставляет распорядителям бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями), право брать долгосрочные обязательства в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе и концессионных.
Также он предусматривает направление средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автомобильных дорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках ГЧП, в том числе и концессионного договора.
Кроме этого, закон устанавливает требования к общему ежегодному объему долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии) и регулирует вопросы концессионных платежей.
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