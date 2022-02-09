Представлена самая быстрая и дорогая Skoda Fabia 2022

В Чехии презентована новая Skoda Fabia Monte Carlo. Топовая версия хэтчбека поступит в продажу с мая и будет стоить около 25 тыс. евро.

Об этом сообщает официальный вебсайт Skoda.

Узнать Skoda Fabia Monte Carlo можно по черным решеткам радиатора, увеличенному переднему воздухозаборнику и скромному аэродинамическому обвесу с задним диффузором. Кроме того, оптика тонированная и предусмотрены специальные литые диски диаметром 17 или 18 дюймов. Обязательным является и двухцветная покраска.



Фото: Skoda

В отделке салона появились ярко-красные вставки и накладки «под карбон». Установлены спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Оснащение включает виртуальную панель приборов и увеличенный 8,0-дюймовый сенсорный дисплей (9,2-дюймовый — опция).

Monte Carlo будет самой мощной версией Skoda Fabia 2022, ведь с ее 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.



Фото: Skoda

Также со временем появится 1,0-литровый 110-сильный турбомотор. Он будет доступен как с DSG, так и с 6-ступенчатой механической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda вернула к жизни уникальный спорткар 60-х. Он разгоняется до 200 км/ч.