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Huawei запатетовала смартфон с 3D-сканером кожи лица

Huawei запатетовала смартфон с 3D-сканером кожи лица

Huawei получила патент ещё на одну оригинальную технологию, которая потенциально может появиться в будущих новинках компании. Инженеры бренда предложили оснащать гаджет специальной 3D-камерой, способной сканировать кожу пользователя.

Согласно документу, фирменный датчик сможет анализировать структуру кожи и оповещать пользователя о необходимости профилактики либо посещении дерматолога. Для этого модуль из трёх камер будет делать 3D-фото лица.

В патенте указано, что подобную систему производитель может применять в смартфоне-раскладушке, предложив владельцу функцию умного зеркала. Рассматривается и вариант извлечения модуля из корпуса гаджета для автономного использования.


Изображение: LetsGoDigital

На основе опубликованной патентной документации графический дизайнер Парвез Хан создал серию реалистичных рендеров устройства, которое потенциально может обзавестись поддержкой указанной технологии. Анализ кожи позволит получить сведения о состоянии пор, морщинах, чёрных точках, и возможных раздражениях. Готовый отчёт можно будет отправить дерматологу для консультации. Пока неизвестно, планирует ли компания выпустить гаджет с подобной функцией.


Изображение: LetsGoDigital

По материалам 4PDA
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