Huawei запатетовала смартфон с 3D-сканером кожи лица

Huawei получила патент ещё на одну оригинальную технологию, которая потенциально может появиться в будущих новинках компании. Инженеры бренда предложили оснащать гаджет специальной 3D-камерой, способной сканировать кожу пользователя.
Согласно документу, фирменный датчик сможет анализировать структуру кожи и оповещать пользователя о необходимости профилактики либо посещении дерматолога. Для этого модуль из трёх камер будет делать 3D-фото лица.
В патенте указано, что подобную систему производитель может применять в смартфоне-раскладушке, предложив владельцу функцию умного зеркала. Рассматривается и вариант извлечения модуля из корпуса гаджета для автономного использования.
Изображение: LetsGoDigital
На основе опубликованной патентной документации графический дизайнер Парвез Хан создал серию реалистичных рендеров устройства, которое потенциально может обзавестись поддержкой указанной технологии. Анализ кожи позволит получить сведения о состоянии пор, морщинах, чёрных точках, и возможных раздражениях. Готовый отчёт можно будет отправить дерматологу для консультации. Пока неизвестно, планирует ли компания выпустить гаджет с подобной функцией.
Изображение: LetsGoDigital
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет (инфографика)Вчера, 10:10 - 935 7
Украина может снизить НДС на отдельные продукты питанияВчера, 13:32 - 828 6
Льготы и субсидии будут назначать по новым правиламВчера, 11:05 - 9024 6
Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычиВчера, 17:36 - 357 4
Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условиеВчера, 18:33 - 485 2
Льготы и субсидии будут назначать по новым правиламВчера, 11:05 - 9024 6
Стало известно, когда украинцы получат первые ипотечные кредиты под 5%Вчера, 11:35 - 1737 2
Дія.City: размер ставки ЕСВ для плательщиковВчера, 14:03 - 1339 1
Мифы о субсидиях: заберут ли выплату, если подарили жилье детям или были за границейВчера, 09:01 - 1160
Эксперты назвали самые надежные автомобили: рейтингВчера, 02:44 - 1046
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1015
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3681 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1762
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4038 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1851 2