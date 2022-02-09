0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Маск отдал акции Tesla на $5,7 млрд на благотворительность

Маск отдал акции Tesla на $5,7 млрд на благотворительность

Американский миллиардер Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций компании Tesla, следует из отчета, опубликованного американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Название благотворительного фонда, который получил пожертвование от бизнесмена, не раскрывается.

Исходя из цен на акции Tesla в те пять дней, когда Маск пожертвовал их неназванной организации, общий объем оказанной помощи составил $5,74 млрд, подсчитал Reuters.

Читайте также: Маск назвал цену вывода груза на орбиту новым кораблем SpaceX

Пожертвования были сделаны в несколько траншей, после того как предприниматель продал 10% своей доли в Tesla. Перед продажей ценных бумаг Маск провел опрос в Twitter, спросив своих подписчиков, стоит ли ему продавать часть акций. Пользователи проголосовали за сделку и бизнесмен продал акции на $7 млрд.

Как следует из отчета, Маск пожертвовал акции в период с 19 по 29 ноября пятью транзакциями, самые крупные — на 2,2 млн и 1,5 млн акций.

Зачем? Благодаря этому пожертвованию Маск получит значительные налоговые выгоды, считает Боб Лорд, научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике.

«Он сэкономит от 40 до 50% от налога на $5,7 млрд в зависимости от того, сможет ли он воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и избежит ли он налога на прибыль, который нужно заплатить при продаже акций», — сказал он.

Акции, которые пожертвованы на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала.

По материалам Forbes
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.