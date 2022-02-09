Маск отдал акции Tesla на $5,7 млрд на благотворительность

Американский миллиардер Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций компании Tesla, следует из отчета, опубликованного американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Название благотворительного фонда, который получил пожертвование от бизнесмена, не раскрывается.

Исходя из цен на акции Tesla в те пять дней, когда Маск пожертвовал их неназванной организации, общий объем оказанной помощи составил $5,74 млрд, подсчитал Reuters.

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Пожертвования были сделаны в несколько траншей, после того как предприниматель продал 10% своей доли в Tesla. Перед продажей ценных бумаг Маск провел опрос в Twitter, спросив своих подписчиков, стоит ли ему продавать часть акций. Пользователи проголосовали за сделку и бизнесмен продал акции на $7 млрд.

Как следует из отчета, Маск пожертвовал акции в период с 19 по 29 ноября пятью транзакциями, самые крупные — на 2,2 млн и 1,5 млн акций.

Зачем? Благодаря этому пожертвованию Маск получит значительные налоговые выгоды, считает Боб Лорд, научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике.

«Он сэкономит от 40 до 50% от налога на $5,7 млрд в зависимости от того, сможет ли он воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и избежит ли он налога на прибыль, который нужно заплатить при продаже акций», — сказал он.

Акции, которые пожертвованы на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала.