Canalys: в 2024 году продажи смартфонов с гибкими дисплеями превысят 30 млн экземпляров

Согласно прогнозам агентства Canalys, совокупный среднегодовой темп роста поставок смартфонов с гибкими дисплеями в период с 2021 по 2024 годы составит 53 %, и в 2024 году продажи превысят 30 млн экземпляров. С 2019 года, когда была представлена первая значимая модель подобного типа, по 2024 год темпы прироста составят порядка 122 %.
Продажи на рынке сгибаемых смартфонов, на котором доминирует Samsung, в 2021 году выросли на 148 % в сравнении с прошлым годом, несмотря на высокие цены моделей, при этом рынок смартфонов в целом подрос за тот же период всего на 7 %.
Как сообщают в Canalys, одним из ключевых катализаторов роста спроса на подобные модели стала большая востребованность гаджетов с большими дисплеями в период пандемии и самоизоляции. Впрочем, эксперты компании ожидают, что со снятием ограничений у производителей смартфонов откроются новые возможности в этой сфере и рынок получит даже новый импульс.
Модели с гибкими дисплеями могут стать драйверами, стимулирующими продажи смартфонов, они особенно привлекательны для любителей всего нового и/или традиционных пользователей устройств сегмента High-End. По данным Canalys, производители смартфонов на Android испытывают довольно сильное давление в премиум-сегменте, поскольку поставки новинок дороже $800 упали на 18 % в сравнении с уровнем 2019 года, а продажи моделей на iOS выросли на 68 % — вендорам необходимо увеличивать инвестиции в совершенствование технологий и интерфейсов для того, чтобы по-прежнему привлекать наиболее платёжеспособных клиентов.
По данным Canalys, благодаря Samsung экосистема поставок комплектующих для смартфонов с гибкими дисплеями в последние годы развивалась очень быстро. Уже имеется немало производителей самих дисплеев такого типа, шарниров и прочих ключевых компонентов, а вендоры вводят всё новые технологические решения, при этом снижая цены на модели. Ещё одним «полем боя» является разработка конкурентоспособного программного обеспечения, специфического для данного формата устройств — это требует постоянных инвестиций в софт, поскольку пока он ещё далёк от идеала.
Как сообщил представитель Canalys, основные вендоры смартфонов готовятся к конкуренции в данной категории, это станет жизненно важной частью стратегии развития High-End сегмента и корпоративного брендинга. Ожидается, что в этом году появится много новых складных устройств, а производители продолжат снижать их толщину, вес и цены — это необходимо, чтобы устройства были благосклонно приняты на массовом рынке.
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